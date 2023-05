SC Potsdam hat zumindest ein viertes Finalspiel sicher

Potsdam. Der Kraftakt, den die Volleyballerinnen des SC Potsdam vollbracht hatten, war aller Ehren wert. „Es war schwierig. Aber wir haben uns gesagt: Jetzt müssen wir alles geben. Das hat geklappt“, sagte die niederländische Außenangreiferin Hester Jasper beim Fernsehsender Sport1. Im zweiten Finalspiel um die deutsche Meisterschaft gegen Titelverteidiger MTV Stuttgart hatte die Mannschaft im vierten Durchgang bei einer 2:1-Satzführung schier hoffnungslos 13:19 hinten gelegen. Doch mit unerschütterlicher Moral kämpften sich die Potsdamerinnen zurück, gewannen den Satz und damit das Spiel mit 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 27:25).

SCP-Kapitänin Laura Emonts verwandelte unter dem Jubel der 2022 Zuschauer in der ausverkauften MBS-Arena nach zwei Stunden Spieldauer gleich den ersten Matchball. Sie nährte damit die Hoffnung, dass ihre Mannschaft erstmals deutscher Meister werden kann und damit dann auch Revanche nähme für die unglückliche Final-Niederlage gegen die Stuttgarterinnen im vergangenen Jahr.

Die Potsdamerinnen haben jetzt in der Finalserie im Modus Best-of-five zum 1:1 ausgeglichen und zumindest schon mal ein viertes Spiel vor heimischer Kulisse sicher. Weiter geht es allerdings erst einmal am Mittwoch (20.15 Uhr) in Stuttgart mit Spiel Nummer drei.

Für Hester Jasper, die mit 17 Punkten auftrumpfte, sind diese Finalspiele etwas ganz Besonderes. Immerhin stand sie bis Ende der vergangenen Saison zwei Jahre lang für den MTV Stuttgart auf dem Feld. Es sei „ein komisches Gefühl“ jetzt gegen den Ex-Club zu spielen, sagte sie.

Die 1,75 Meter große Jasper hatte am Sonntag Geburtstag. Sie wurde 22 Jahre alt. Nach einer großen Feier war ihr jedoch nicht zumute. „Ich brauche erst einmal etwas Ruhe, ich bin jetzt ein bisschen müde“, sagte sie.