Schüsse mit Schreckschusswaffe auf die Ex-Freundin

Ein 21-jähriger Mann soll in Berlin-Pankow mit einer Schreckschusspistole auf ein fahrendes Auto mit seiner Ex-Freundin geschossen haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, trug sich der Vorfall in der Nacht zuvor gegen 0.30 Uhr zu. Demnach trafen der 21-Jährige und sein 18-jähriger Bruder in der Talstraße auf die 29-jährige Ex-Partnerin in Begleitung einer Freundin. Dort soll der 21-Jährige eine Schreckschusswaffe auf seine frühere Partnerin gerichtet und diese beleidigt haben.