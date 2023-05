Cannabis-Befürworter demonstrieren für Legalisierung

Eine Cannabis-Konsumentin raucht in Berlin während einer Demonstration einen Joint.

Befürworter der Legalisierung von Cannabis haben am Samstag in Berlin demonstriert. Dies sei eine von 27 Kundgebungen bundesweit, sagte Florian Rister, Mitorganisator des sogenannten Global Marijuana March, der Deutschen Presse-Agentur. Der Marsch in Berlin mit bis zu 300 Menschen sei „die kleine Schwester der Hanfparade“ im Sommer. Auf einem Plakat hieß es: „Wir wollen keine Straftäter sein.“ Teilnehmer forderten ein Ende der Strafverfolgung von Konsumenten, aber auch Maßnahmen zum Jugendschutz.