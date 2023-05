Opernhäuser fordern Ausgleich für Tariferhöhung

Die großen deutschen Opernhäuser fordern zusätzliches Geld, um die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst zu bezahlen. Diese müssten „in Gänze von den öffentlichen Rechtsträgern übernommen werden“, erklärte die Deutschsprachige Opernkonferenz am Samstag in Berlin. „Nur so können wir unsere Kunst, die in diesen widersprüchlichen Zeiten für die Menschen wichtiger ist denn je, weiter ausüben und zu ihnen bringen“, betonte die Vorsitzende Susanne Moser, geschäftsführende Direktorin der Komischen Oper Berlin.