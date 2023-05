Deutschlandticket: Diese Reisen sind ab Berlin möglich

Berlin. Quer durchs Land reisen, das ist seit diesem Monat mit dem Deutschlandticket möglich – zumindest in Regionalzügen. Auch von Berlin aus können so diverse Ausflüge unternommen werden, je nachdem, wie viel Zeit für die Fahrt eingeplant werden soll. Unter den wohl beliebtesten Zielen für Zugreisen ab Berlin, insbesondere während des Sommers, dürfte die Ostsee sein. Ohne Umstiege geht es vom Hauptbahnhof so beispielsweise in die Hansestadt Stralsund.

Mit der Linie RE3 dauert die Fahrt gut drei Stunden. Die gute Nachricht: Ab diesem Wochenende werden auf der Strecke zusätzliche Verbindungen angeboten: Zwischen dem 6. Mai und 5. November wird laut Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) an Sonnabenden, Sonntagen und Feiertagen zwischen Hauptbahnhof und Stralsund ein zusätzliches Zugpaar eingesetzt. Morgens, kurz nach 8 Uhr, startet die Bahn am Berliner Hauptbahnhof, die Rückfahrt erfolgt sonnabends in der Regel gegen 17 Uhr und sonntags gegen 19 Uhr ab Stralsund.

Mehr Züge von Berlin nach Stralsund während des Sommers

Ziel ist es, die meist gut ausgelasteten Regionalexpresszüge an den Wochenenden zu entlasten. Dafür folgen ab Ende Mai weitere Verbesserungen: Vom 27. Mai bis 30. September wird der Verstärkerzug, der eigentlich nur zwischen Berlin-Südkreuz und Prenzlau unterwegs ist, verlängert und fährt so bis beziehungsweise ab Stralsund. Ebenfalls in dem Zeitraum wird ein zusätzliches Zugpaar an Wochenenden und Feiertagen von Stralsund nach Angermünde und zurück eingesetzt. In Angermünde fahren Anschlüsse von und nach Berlin. Trotz der Extra-Züge empfiehlt der VBB Fahrradfahrern aber, das eigene Rad zu Hause zulassen und stattdessen am Zielort ein Fahrrad auszuleihen.

Interessant für Ausflügler ist auch die Linie RE5, die Reisende nach Waren (Müritz) mitten in der Mecklenburgischen Seenplatte und weiter nach Rostock bringt. Nach Rostock dauert die Fahrt 2.40 Stunden, zumindest in der Regel. An mehreren Maiwochenenden wird ein Umstieg notwendig, weil die Züge aufgrund von Bauarbeiten zwischen Oranienburg und Südkreuz ausfallen, sodass sich die Fahrtzeit etwas verlängert. Ist man erst einmal in Rostock angekommen, kann dann mit einer gut 20-minütigen S-Bahn-Fahrt auch Warnemünde erreicht werden.

Mit dem Regionalexpress nach Rostock, dann mit der S-Bahn nach Warnemünde: Von Berlin aus ist das mit dem Deutschlandticket jetzt möglich.

Foto: Cevin Dettlaff / dpa

Deutschlandticket: In gut vier Stunden von Berlin nach Rügen

Gut 3.15 Stunden dauert außerdem die Fahrt vom Hauptbahnhof bis in die Hansestadt Wismar mit der Linie RE8, die auch in Mecklenburg-Vorpommerns Hauptstadt Schwerin hält. Wer dort in die Linie RE1 wechselt, gelangt so übrigens auch nach Hamburg. Gesamte Fahrzeit: rund 4:20 Stunden. Reisende sollten hier aber die angekündigten Bauarbeiten auf der Stadtbahn im Mai und Juni beachten, die zu Zugausfällen auf der Linie RE8 führen.

Wer etwas mehr Zeit einplant, kann von Berlin aus mit dem Regionalverkehr noch einige weitere Orte an der Ostsee erreichen. Rund vier Stunden dauert es mit den Linien RE3 und RB23 beispielsweise bis zum Seebad Heringsdorf auf Usedom. In derselben Zeit gelangen Fahrgäste bei guten Verbindungen mit den Linien RE5 und RE9 nach Binz auf Rügen.

Aber auch abseits der Ostsee sind viele Orte per Zug erreichbar: Wer mit der Linie RE3 in die andere Richtung fährt, gelangt in rund anderthalb Stunden in die Lutherstadt Wittenberg. Von dort aus fährt die S-Bahn in etwas mehr als einer Stunde bis nach Leipzig. Sachsens Hauptstadt Dresden ist bei ein bis zwei Umstiegen in rund 3.15 Stunden erreichbar und wer noch eine zusätzliche gute Stunde Fahrtzeit in Kauf nimmt, kommt auch nach Bad Schandau in der sächsischen Schweiz.