Weltkriegsgedenken: Berliner Polizei verbietet wieder Flaggen am 8./9. Mai

Auch in diesem Jahr hat die Berliner Polizei zum 8. & 9. Mai ukrainische und russische Flaggen an den Sowjetischen Ehrenmalen verboten.

Berlin. Das Gedenken an das Ende das Zweiten Weltkriegs findet in Berlin auch in diesem Jahr wieder unter Auflagen statt. So hat die Berliner Polizei für den 8. und 9. Mai (Montag und Dienstag) an mehreren Orten der Stadt russische und ukrainische Flaggen verboten. Die Verfügung gilt für die Sowjetische Ehrenmale Treptow, Tiergarten und Schönholzer Heide, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Demnach ist es untersagt, auf den Geländen sowie in deren unmittelbaren Nahbereich neben den entsprechenden Flaggen der beiden Staaten sogenannte Georgsbänder sowie „Uniformen oder Uniformteile auch in abgewandelten Formen“ zu zeigen. Ferner dürfen keine Marsch- und Militärlieder abgespielt. Auch Bilder von Vladimir Putin, Alexander Lukaschenko und Wolodymyr Selenskyj dürfen nicht gezeigt werden - das gilt auch für die Buchstaben "V" oder "Z".

Verboten sei es auch „Ausrufe zu tätigen, die aufgrund der aktuellen Situation geeignet sind, den Krieg in der Ukraine zu billigen, zu glorifizieren oder zu verherrlichen“, heißt es. Der Akt des Erinnerns und die Achtung dieser Gedenkstätten und Mahnmale sei auch vor dem Hintergrund des aktuellen Krieges zu wahren.

Verbot soll würdevolles Gedenken an gefallene Soldaten ermöglichen

Auf dem Gelände des Sowjetischen Ehrenmals im Treptower Park sind auch gefallene Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg beigesetzt.

Foto: Christophe Gateau / dpa

Das Ziel der Polizei sei es demnach, „ein würdevolles Gedenken an den Sowjetischen Ehrenmälern zu ermöglichen und Auseinandersetzungen zu verhindern“, wie Polizeipräsidentin Barbara Slowik in der vergangenen Woche der Berliner Morgenpost im Interview sagte. Da dort auch gefallene Soldaten beigesetzt seien, gelte es, „die Würde der Toten vor dem Hintergrund der historischen Verantwortung Deutschlands zu schützen“.

Die Allgemeinverfügung gilt in diesem Jahr nur im Umfeld der drei großen Ehrenmale. Im vergangenen Jahr wurden entsprechende Verbote für 15 Orte erlassen – darunter etwa auch das Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Wittenau oder der Gedenkstein am Ostseeplatz. Dadurch sei der Einsatz 2022 „weitestgehend störungsfrei“ verlaufen, sagte Slowik.

Anlässlich des diesjährigen 78. Jahrestags des Kriegsende gibt es allerdings auch Ausnahmen. Nicht von dem Verbot betroffen seien demnach „Veteraninnen und Veteranen des 2. Weltkrieges, Diplomatinnen und Diplomaten sowie Vertretende und Delegationen von Staaten, die stellvertretend für die unmittelbar an der Befreiung Deutschlands beteiligten Staaten an den Gedenkveranstaltungen teilnehmen werden“.

Flaggenverbot: Ukrainischer Verein reicht Eilklage ein

Der ukrainische Verein Vitsche reichte am Freitag eine Eilklage beim Verwaltungsgericht gegen das Verbot ukrainischer Fahnen und Symbole ein. Das berichtete der Tagesspiegel. Der Verein sei über das Verbot entsetzt - und darüber, dass die ukrainischen Symbole mit den russischen gleichgesetzt würden. Dies verharmlose Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und zeigt tiefe Ignoranz gegenüber den Leidtragenden.

"Wir bedauern, dass statt gemeinsam nach Lösungen zu suchen, die Berliner Polizei entschieden hat, mit dieser Entscheidung falsche politische Zeichen zu setzen, indem nationale Symbole der Ukraine mit der Symbolik des russischen Vernichtungskrieges gleichgestellt werden und dieser damit legitimiert wird", zitierte die Zeitung aus einer Mitteilung des Vereins.

Polizei rechnet auch wieder mit Gedenkfahrt der Nachtwölfe

Die Nachtwölfe packten am Sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten im vergangenen Jahr trotz Verbots eine russische Flagge aus.

Foto: Julian Würzer

Insgesamt sind am 8. und 9. Mai rund 30 Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Kriegsende angezeigt. Für alle, die abseits der drei Sowjetischen Ehrenmale stattfinden, gelten die Verbote nicht. Die Polizei rechnet laut Präsidentin Slowik außerdem wieder mit einer Gedenkfahrt der Nachtwölfe. Im vergangenen Jahr sei das Auftreten des russisch-nationalen Rockerclubs in Berlin allerdings störungsfrei verlaufen.

Lesen Sie auch:

– Berliner Polizei ermittelt vor Selenskyj-Besuch wegen Geheimnisverrats in den eigenen Reihen

– Messer-Angriff in Neukölln: Eltern leisteten Erste Hilfe

– Razzia nach Millionen-Raub: Festnahmen im Clan-Milieu