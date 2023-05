Auch am Sonnabend kommt es zu Blockaden der "Letzten Generation" in Berlin. Die aktuelle Verkehrslage im Newsblog.

Letzte Generation spricht mit Wissing - und will weiter demonstrieren

Newsblog "Letzte Generation": Blockade am Berliner Hauptbahnhof

Die Blockaden der "Letzten Generation" in Berlin dauern an

Die Klimakleber besetzen am Sonnabend die Invalidenstraße vor dem Berliner Hauptbahnhof

Der Berliner Verkehr heute: Hier informieren wir Sie live über die aktuelle Lage im Newsblog

Berlin. Die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" versuchen seit Tagen nach eigenen Angaben, "Berlin zum Stillstand zubringen". Dies gelang den Klimaklebern zuletzt nicht immer, weil die Berliner Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz ist und die Blockaden zumeist rasch auflösen kann. Dennoch kommt es aktuell täglich zu Staus und Verzögerungen im Berliner Verkehr, besonders auf den Straßen der Innenstadt, aber auch auf Zubringern oder Teilstücken der Autobahnen wie zum Beispiel der A100.

Laut Berliner Feuerwehr wurden in der aktuell andauernden Protestwelle erneut Rettungseinsätze behindert. Die Geduld vieler Autofahrer ist längst aufgebraucht: Immer wieder werden die Aktivisten von Autofahrern gewaltsam von der Straße gezerrt.

Wo gibt es aktuell Blockaden? Welche Straßen sind gesperrt? Auf welchen Autobahnen kommt es zu Staus? Wie reagieren Berlins Autofahrer auf die Proteste? Auf welche Strecke läuft der Verkehr wieder? Alle News zur "Letzten Generation" lesen Sie in diesem Liveblog.

"Letzte Generation": Polizei Berlin löst Klimakleber von der Fahrbahn

11.52 Uhr: Blockade am Berliner Hauptbahnhof: "Nach mehrfacher Aufforderung lösen unsere Kollegen derzeit die Hände von der Fahrbahn. Nur der mittlere Fahrstreifen ist frei und der Verkehr staut sich dort", twittert die Polizei Berlin.

"Letzte Generation": Blockade am Berliner Hauptbahnhof

11.10 Uhr: Am Sonnabend sind Aktivisten der "Letzten Generation" erneut in der Berliner Innenstadt aktiv. Jugendliche setzten sich auf die Invalidenstraße vor dem Berliner Hauptbahnhof, um Aufmerksamkeit auf die Klimapolitik zu lenken. Laut einem Tweet der "Letzten Generation" sind es junge Menschen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, sechs davon hätten sich mit der Hand auf die Fahrbahn geklebt. In einer Pressemitteilung erklären die Aktivisten: "Hintergrund des Protests der Jugendlichen ist, dass sie es sind, die die Zukunft, die von der Bundesregierung gerade vor die Wand gefahren wird, noch erleben werden. Die Jugendlichen hatten keine Möglichkeit, unsere aktuelle Regierung zu wählen, werden aber das Leid ertragen müssen, das aus dem aktuellen Versagen der Politik erwächst."

Es sind Jugendliche von 14 bis 18 beteiligt, 6 davon haben sich mit der Hand auf die Fahrbahn geklebt.



Sie hatten keine Chance die Politik zu wählen, dennoch müssen sie das Leid ertragen, das aus heutigen un früheren Entscheidungen erwächst.https://t.co/JIqMYuNx2u pic.twitter.com/OBvuGAM3ei — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 6, 2023

"Letzte Generation": Erneuter Protestmarsch

Freitag, 5. Mai, 17.32 Uhr: Am Nachmittag zogen die Klimaaktivisten erneut mit einem Protestmarsch durch die Stadt. Unterstützer der Letzten Generation hatten sich um 15 Uhr am Brandenburger Tor getroffen.

⏰ Zeit sich zu entscheiden



Die Klimakatastrophe stellt uns vor die Wahl:



Wollen wir so weitermachen wie bisher und damit riskieren alles zu verlieren oder stellen wir uns diesem Kurs mit allen friedlichen Mitteln in den Weg und schaffen so ein gutes Leben für alle? pic.twitter.com/QofuK8DZdP — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 5, 2023

Zu dem Protestmarsch schrieben sie auf Twitter: "Zeit sich zu entscheiden. Die Klimakatastrophe stellt uns vor die Wahl: Wollen wir so weitermachen wie bisher und damit riskieren alles zu verlieren oder stellen wir uns diesem Kurs mit allen friedlichen Mitteln in den Weg und schaffen so ein gutes Leben für alle?"

Aktivisten besprühen Privatjet am Flughafen BER

Foto: Letzte Generation

13.02 Uhr: Unterstützer der "Letzten Generation" haben am Flughafen Berlin-Brandenburg einen Privatjet großflächig mit oranger Farbe besprüht. Sie wollten damit in eigenen Worten "gegen die exzessive Zerstörung der menschlichen Lebensgrundlagen durch Superreiche" protestieren, hieß es in einer Pressemitteilung.

❗️ Ein vierstündiger Privatflug verursacht so viel CO2, wie eine durchschnittliche Person in einem ganzen Jahr.



❗️Das reichste Prozent schädigt das Klima stärker als die gesamte ärmere Hälfte der Menschheit zusammen. pic.twitter.com/HMWpoX23YI — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 5, 2023

"Wir haben mehrere Personen vorläufig festgenommen", twitterte die Bundespolizei Berlin. Auswirkungen auf den Flugverkehr habe es nicht gegeben. Nach Angaben der Brandenburger Polizei hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Sechs Personen seien in Gewahrsam genommen und zwei weitere Menschen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Hintergründe dazu nannte sie zunächst nicht.

Gegen 12.45 Uhr seien mehrere Personen auf das Gelände des Flughafens eingedrungen und hätten eine auf dem Rollfeld stehende Privatmaschine besprüht, sagte die Polizeisprecherin in Brandenburg. Ermittelt werde wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs. Die Gruppe Letzte Generation hatte mitgeteilt, Unterstützer hätten mit zwei Drahtzangen einen Zaun des Flughafengeländes durchtrennt.

Die Gruppe Letzte Generation teilte mit, mehrere Personen mit Warnwesten seien mit Fahrrädern über das Straßennetz des Flughafens zum Terminal „General Aviation“ (GAT) gefahren. Vom GAT starten Privatjets und Geschäftsreiseflüge. Die Aktion war etwa auf Twitter zu sehen, in dem Video war ein besprühter Flieger erkennbar.

Die Bundespolizei betonte bei Twitter, es sei schnell gehandelt worden. „Vom Eindringen in den Sicherheitsbereich bis zur Feststellung der Aktivisten durch die Flughafensicherheit vergingen 40 Sekunden. Eine Gefährdung des Luftverkehrs bestand zu keinem Zeitpunkt“, hieß es in dem Tweet. „Der Zaun entspricht den internationalen Luftsicherheitsstandards.“

"Letzte Generation": Polizei hat alle Blockaden aufgelöst

11 Uhr: Wie die Berliner Polizei am späten Vormittag auf Twitter mitteilte, sind Stand 10.50 Uhr alle Blockaden der Klimaaktivisten aufgelöst worden.

"Letzte Generation" aktuell in Berlin: Hier gibt es Blockaden

8.55 Uhr: Die Berliner Polizei hat eine Liste mit den aktuellen Blockaden veröffentlicht. Diese Straßen und Kreuzungen werden aufgeführt:

Hohenzollerndamm/Rudolstädter Straße

Dominicusstraße/Ebersstraße

Frankfurter Allee/Pettenkofer Straße

Spandauer Damm/Schloß Charlottenburg

Müllerstraße/Fennstraße

Schönhauser Allee/Eberswalder Straße

Danziger Straße/Greifswalder Straße

Puschkinallee/S-Bahnhof Treptower Park

Prenzlauer Allee/Danziger Straße

Dominicus Straße/Hauptstraße

Berliner Autofahrer mit klugem Ausweichmanöver

Hier weiß man sich als Autofahrer zu helfen https://t.co/EmsuvtHwef pic.twitter.com/lO92JDQQed — VerkehrsstudioBerlin (@VerkehrBerlin) May 5, 2023

7.53 Uhr: Bei der Blockade der "Letzten Generation" vor dem Ringcenter an der Frankfurter Allee in Friedrichshain haben die im Stau stehenden Autofahrer ein Ausweichmanöver gestartet – zumindest zeitweise. Wie auf einem bei Twitter veröffentlichen Bild zu sehen ist, nutzten die Autofahrer zwischenzeitlich die Gegenfahrbahn, um der Blockade zu entgehen. Währenddessen standen die Klimakleber auf der verwaisten Fahrbahn.

Berliner Polizei mahnt Autofahrer: "Greifen sie nicht selbständig ein"

7.45 Uhr: Die Berliner Polizei bestätigt bei Twitter, dass es aktuell im Stadtgebiet "mehrere blockierte Straßen" gibt. Einsatzkräfte seien auf den Weg und teilweise bereits vor Ort. Weiter schreiben die Einsatzkräfte: "Bleiben Sie ruhig und greifen sie nicht selbständig ein". Von nicht-offizieller Seite aufgeführt werden aktuell folgende Blockade-Standorte:

Spandauer Damm Höhe Schloss Charlottenburg

Fennstraße Ecke Müller Straße in Wedding

Frankfurter Allee Höhe Ringcenter in Friedrichshain

Greifswalder Straße Ecke Danziger Straße in Prenzlauer Berg

Klimakleber starten neue Blockaden im Berufsverkehr

Die "Letzte Generation" am Freitagmorgen auf der Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain.

Foto: Christian Schlippes

7.30 Uhr: Die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" blockieren aktuell an mehreren Stellen den Berliner Verkehr. Derzeit kommt es unter anderem zu einer Blockade vor dem Ringcenter an der Frankfurter Allee in Friedrichshain. Auch an der Greifswalder Ecke Danziger Straße in Prenzlauer Berg wird blockiert. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) melden, dass durch die Aktionen der Betrieb etlicher Buslinien aktuell gestört ist.

Schlag gegen "Letzte Generation": Firma will Strafen nicht mehr zahlen

