Wie Stach und Petersen: Turbines Cramer als Schiedsrichterin

Nach dem Schiedsrichter-Projekt mit den Ex-Nationalspielern Anton Stach und Nils Petersen als Leiter einer Amateur-Partie schlüpft nun auch eine prominente Fußballerin in die Rolle als Referee. Jennifer Cramer (30) von Bundesligist Turbine Potsdam wird am 14. Mai (13.00 Uhr) die Frauen-Landesliga-Partie zwischen der SG Blau-Weiss Pessin und dem SV Babelsberg 03 pfeifen. Das teilten der Fußball-Landesverband Brandenburg und der 1. FFC Turbine Potsdam am Donnerstag mit. Die Aktion ist Teil des Projektes „FFiF - Für (mehr) Frauen im Fußball“.