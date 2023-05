Kriminalität Nach Messerattacke an Schule: Alle Kinder bei ihren Eltern

Polizisten steht in der Nähe der Schule in Neukölln.

Die Polizei hat nach der Messerattacke an einer Schule in Berlin-Neukölln das gesamte Gebäude durchsucht. „Die Schule wurde von unseren Kolleg. durchsucht und alle anderen SchülerInnen wurden den Eltern übergeben“, schrieb die Polizei am Mittwochabend bei Twitter. Demnach wurde ein Messer sichergestellt.