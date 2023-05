Gewalttat Innensenatorin erschüttert über Messerangriff an Schule

Ein Notarztwagen und Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen in der Nähe der betroffenen Schule.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat sich tief erschüttert gezeigt über eine Attacke in einer Schule in Berlin-Neukölln. „Ich wurde über den Messerangriff auf zwei Schulkinder in Neukölln informiert. Ich bin tief erschüttert“, teilte sie bei Twitter mit. „Der Täter wurde festgenommen. Ich vertraue jetzt auf Polizei und Justiz.“ Sie sprach den Kindern, ihren Familien und den Mitschülern ihr Mitgefühl aus.