Gewaltvorfall Attacke in Schule: Berlins Bildungssenatorin fährt zu Tatort

Die betroffene Schule in Berlin-Neukölln.

Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) ist nach der Attacke in Berlin-Neukölln zur betroffenen Schule gefahren, um sich vor Ort über die Lage zu informieren. Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung am frühen Mittwochabend mit. „Mit Bestürzung habe ich vom Gewaltvorfall an der Neuköllner Schule erfahren. Meine Gedanken sind bei den verletzten Kindern und ihren Familien“, sagte Günther-Wünsch laut Mitteilung. „Nun gilt es, den Vorfall genau aufzuklären und die polizeilichen Ermittlungen abzuwarten.“