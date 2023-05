Abbau von Freileitungen in Köpenick und Lichtenberg

Sämtliche oberirdische Hochspannungskabel und -masten in Berlin sollen in den nächsten zehn Jahren abgebaut werden. Startschuss war an diesem Mittwoch in Köpenick und Lichtenberg. Dort begann der Betreiber Stromnetz Berlin mit dem Rückbau von rund 2,3 Kilometer Freileitung und den dazugehören Hochspannungsmasten, wie das landeseigene Unternehmen am Mittwoch mitteilte. „Der sorgsame Rückbau der alten Leitungen schafft Platz für Stadtentwicklung und wirkt sich positiv auf das Landschaftsbild aus“, teilte der Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, Oliver Igel, mit.