Bildungsministerium setzt auf KI im Unterricht

Ein Lehrer steht im Unterricht an der Tafel.

Das Brandenburger Bildungsministerium setzt auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Unterricht. „Es soll insbesondere ab Jahrgangsstufe 5 Grundsatz in den Schulen werden, sich offensiv, konstruktiv und reflektiert mit den Möglichkeiten von KI auseinander zu setzen“, sagte Bildungsstaatssekretär Steffen Freiberg (SPD), der auch designierter Bildungsminister ist, am Mittwoch auf einer Fachtagung in Potsdam. „Wir wollen Schülerinnen und Schülern die Kompetenzen vermitteln, selbstständig KI-Werkzeuge einzuschätzen und anzuwenden.“