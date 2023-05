Vielen Arztpraxen in Berlin mangelt es einer aktuellen Umfrage der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin zufolge an medizinischem Fachpersonal (MFA). Mehr als die Hälfte (rund 55 Prozent) der insgesamt etwa 800 befragten Praxisinhaber haben derzeit freie Stellen, wie die KV Berlin am Mittwoch mitteilte. Bei der letzten Personalsuche brauchte mehr als ein Drittel der Befragten (rund 37 Prozent) zwischen einem halben und einem ganzen Jahr um eine freie Stelle neu zu besetzen. Insgesamt ist die Umfrage nach Angaben einer Sprecherin an 4000 Praxisinhaber und -inhaberinnen gegangen, zu denen sowohl Haus- als auch Fachärzte zählen.

Umfrage Arztpraxen in Berlin fehlt es an Personal

Berlin (dpa/bb). Vielen Arztpraxen in Berlin mangelt es einer aktuellen Umfrage der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin zufolge an medizinischem Fachpersonal (MFA). Mehr als die Hälfte (rund 55 Prozent) der insgesamt etwa 800 befragten Praxisinhaber haben derzeit freie Stellen, wie die KV Berlin am Mittwoch mitteilte. Bei der letzten Personalsuche brauchte mehr als ein Drittel der Befragten (rund 37 Prozent) zwischen einem halben und einem ganzen Jahr um eine freie Stelle neu zu besetzen. Insgesamt ist die Umfrage nach Angaben einer Sprecherin an 4000 Praxisinhaber und -inhaberinnen gegangen, zu denen sowohl Haus- als auch Fachärzte zählen.

„Die Situation in den Praxen verschlechtert sich zusehends“, teilte der Vorstand der KV Berlin mit. „Jetzt rächt sich, dass die ambulante Versorgung von der Politik seit Jahren stiefmütterlich behandelt wird.“ Demnach wandern Fachangestellte für eine bessere Bezahlung in Kliniken, Krankenhäuser und Behörden ab. Viele wechselten sogar ganz den Beruf. Die schwierige Personalsuche liegt den Einschätzungen der Umfrageteilnehmer zufolge nicht nur an der zum Teil unattraktiven Bezahlung, sondern auch an mangelnder politischer Wertschätzung oder der Vielzahl an Verwaltungsaufgaben.

Laut Umfrage ist die Personalsuche für einen Großteil (rund 87 Prozent) der Ärztinnen und Ärzte in den vergangenen zehn Jahren schwieriger geworden. Den Ergebnissen zufolge führt der Personalmangel allen voran zu einer höheren Arbeitsbelastung und dazu, dass Ärzte und Ärztinnen Aufgaben der MFA selbst übernehmen. Etwa die Hälfte der Befragten (rund 51 Prozent) gab zudem an, dass sie fachfremdes Personal beschäftigt, das MFA-Aufgaben übernimmt. Dabei handle es sich überwiegend um Assistenten aus anderen medizinischen Bereichen, die vor allem Verwaltungsaufgaben wie den Praxisempfang übernähmen. Der Personalmangel führt zudem laut etwa jedem zweiten Praxisinhaber (rund 55 Prozent) zu längeren Wartezeiten für Patientinnen und Patienten.

Der Vorstand der KV Berlin rief die Politik zu mehr Unterstützung der ambulanten Versorgung auf.