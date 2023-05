Kutlur Mehr als 160.000 Besuche mit Jugendkulturkarte in Berlin

Die Jugendkulturkarte hat mehr als 160.000 Mal junge Menschen in eine Kultureinrichtung gelockt. An der Aktion haben sich nach Angaben vom Mittwoch von Anfang Februar bis Ende April gut 180 Kulturorte in Berlin beteiligt. Damit wurde aus Sicht der organisierenden Kulturprojekte Berlin „ein starkes Zeichen für ein soziales kulturelles Miteinander gesetzt“.