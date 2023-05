Stromausfall in der Charité: Feuerwehr muss Patienten verlegen

Berlin. Und plötzlich war alles dunkel. Nicht nur die Zimmer - wie zu dieser Zeit wohl üblich - sondern auch die Flure, Gänge und Säle. Für einige Patientinnen und Patienten der Berliner Charité dürfte die Nacht von Dienstag auf Mittwoch wenig erholsam gewesen sein. Wegen eines Stromausfalls in zwei Gebäudeteilen des traditionsreichen Universitätsklinikums in Mitte hat die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden mehrere Patienten verlegen müssen.

Die Einsatzkräfte brachten demnach zwischen circa 2.30 Uhr und 5.30 Uhr acht Menschen in andere Teile der Klinik und fünf Personen in weitere Krankenhäuser, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Es bestand dabei aber zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung der Patientinnen und Patienten, versicherte ein Sprecher der Charité.

#Stromausfall in einem #Krankenhaus in #Mitte. Betroffen war auch die Rettungsstelle. Wir unterstützen die interne Verlegung von 8 Patienten in unbetroffene Klinikteile, verlegten 5 Patienten in andere Kliniken und hatten vorsorglich ein mobiles Notstromaggregat des #TD vor Ort. pic.twitter.com/3b9IDxuvyF — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 3, 2023

Seit den frühen Morgenstunden am Mittwoch ist die Stromversorgung wieder stabil, die Krankenversorgung konnte wie geplant fortgesetzt werden. Die Feuerwehr war mit rund 46 Kräften und einem mobilen Notstromaggregat für etwa drei Stunden vor Ort im Einsatz.

Charité: Interne technische Infrastruktur hatte einen Defekt

Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein Kurzschluss in einem Stromverteiler die Ursache für den etwa dreistündigen Blackout gewesen, hieß es. „Selbstverständlich verfügt die Charité über Notstromaggregate“, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Berliner Morgenpost.

Einsatzkräfte vor der Notaufnahme der Charité, die dunkel ist.

Foto: Morris Pudwell

Diese sicherten natürlich in der Regel auch die Versorgung bei einem Ausfall der externen Stromzufuhr. „In der Nacht zu Mittwoch hat allerdings ein Defekt vorgelegen, der seine Ursache in der internen technischen Infrastruktur hatte“, erklärte der Sprecher. Näher wurde nicht auf den Vorfall eingegangen.

Komplett von dem Stromausfall betroffen waren in der Mittwochnacht demnach das bekannte und in der Stadt weithin sichtbare, 82 Meter hohe Bettenhaus und das nahe Rudolf-Nissen-Haus, ein Neubau aus dem Jahr 2016. Das aus den 1980ern stammende Bettenhaus war zuletzt zwischen 2014 und 2016 umfassend saniert, modernisiert und umgebaut worden.

Bettenhaus und Notaufnahme im Rudolf-Nissen-Haus von Blackout betroffen

Im Rudolf-Nissen-Haus befindet sich indes auch die Notaufnahme der Klinik, die Mittwochnacht laut Feuerwehr wegen des Blackouts vorübergehend nicht erreichbar war. Rettungswagen fuhren in dieser Zeit andere Krankenhäuser in der Umgebung an und brachten ihre Patienten dort unter.

Statistisch gesehen fällt irgendwo in Berlin fast fünf Mal am Tag länger als drei Minuten der Strom aus. Doch gab es in der Vergangenheit vielerorts auch bereits flächendeckendere Stromausfälle in der Stadt. Zuletzt etwa 2019, als ein Bagger an der Salvador-Allende-Brücke in Köpenick gleich zwei Starkstromkabel durchtrennte und 30.000 Haushalte 30 Stunden lang im Dunkeln saßen. Es war einer der größten Blackouts in der Berliner Nachkriegsgeschichte.

Über Notstromaggregate hatte das Technische Hilfswerk (THW) damals zwei Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Abwasserpumpwerke und ein Umschaltwerk der Berliner S-Bahn mit Strom versorgen müssen. Auch das DRK Klinikum Köpenick war vom Stromausfall betroffen. Der Betrieb im Krankenhaus lief stark eingeschränkt, geplante Operationen mussten für den Tag abgesagt werden. 23 Patienten wurden aus Intensivstationen vorsorglich in andere Krankenhäuser verlegt, in den Notaufnahmen der zwei Kliniken im Ortsteil konnten zudem keine ambulanten Patienten behandelt werden.

