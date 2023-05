Cottbus mit 1:1 gegen Dynamo wieder Tabellenführer

Der FC Energie Cottbus ist zurück an der Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga Nordost. Im Heimspiel gegen den BFC Dynamo genügte dem FCE am Dienstagabend ein 1:1 (0:0)-Remis für den Sprung auf Platz eins. Vier Spieltage vor dem Saisonende liegen die Lausitzer einen Punkt vor Rot-Weiß Erfurt und haben damit gute Chancen auf die Meisterschaft sowie den Aufstieg in die 3. Liga. Am 13. Mai steht das Heimspiel gegen Erfurt an.