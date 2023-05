Polizisten mit Schlagstöcken und Pfeffersprayflaschen in den Händen vertrieben am 1. Mai feiernde Menschen von der Oranienstraße.

1. Mai in Berlin Aggressive Polizisten an der Oranienstraße: Das passiert nun

Berlin. Das aggressive Auftreten von Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern bei der 1. Mai-Demonstration in Berlin soll genauer untersucht werden. Dabei geht es vor allem um ein Video, das zeigt, wie Polizisten am späten Abend feiernde Menschen von der Oranienstraße in Kreuzberg vertreiben wollen. Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte am Dienstag: „Wir nehmen die Hinweise sehr ernst. Wir werden den Vorfall sehr gründlich aufarbeiten, ganz sicher.“ Weiter könne sie aber so kurz nach dem Abend noch nichts zu dem Thema sagen.

Nach dem Ende der Demonstration sichert die Polizei den Bereich um das Kottbusser Tor. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Demonstranten und Kräfte der Polizei stehen am Kottbusser Tor, nachdem die Demonstration vom Veranstalter aufgelöst wurde. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Am Kottbusser Tor herrscht dichtes Gedränge. Foto: Michael Kappeler/dpa

Teilnehmer diskutieren mit Polizisten an den Absperrgittern. Foto: Michael Kappeler/dpa

Ein Polizeibeamter offenbar in Schwierigkeiten. Foto: Kay Nietfeld/dpa



Demonstranten an der Kotti-Wache. Foto: Michael Kappeler/dpa

6300 Polizisten waren in Berlin insgesamt im Einsatz. Viele von ihnen begleiteten die "Revolutionäre 1. Mai-Demo". Foto: Michael Kappeler/dpa

Ein Demonstrant bei der "Revolutionären 1. Mai-Demo". Foto: Kay Nietfeld/dpa

Pyrotechnik wird von den Demonstranten gezündet und eine Flagge mit dem Konterfei von Abdullah Öcalan geschwenkt. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Der Schwarze Block. Foto: Lukas Dubro/dpa



Am Rande der Demostrecke haben es sich einige gemütlich gemacht. Foto: Michael Kappeler/dpa

Gegen 18 Uhr war die "Revolutionäre 1. Mai-Demo" zu ihrem Zug durch Neukölln und Kreuzberg gestartet. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Teilnehmer der sogenannten Revolutionären 1. Mai Demo hatten sich am Nachmittag in Neukölln gesammelt. Foto: John MACDOUGALL / AFP

Hunderte von Menschen feierten am Nachmittag auf dem Mariannenplatz in Kreuzberg - auch ohne Myfest. Foto: Andreas Rabenstein/dpa

Ab dem Mittag zogen Tausende durch das Villenviertel Grunewald. Foto: Omer Messinger/Getty Images



Die Demonstranten fuhren mit einem Schaufelrad durch die Straßen in Grunewald. Damit soll die "Kohle" abgebaggert werden. Foto: Omer Messinger/Getty Images

Gefordert wurde unter anderem: "Grunewald enteignen". Foto: Omer Messinger/Getty Images

Dabei wurde auch Berlins neue Wirtschaftssenatorin und ehemalige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) aufs Korn genommen. Foto: Omer Messinger/Getty Images

Eine Flagge bei der "MyGruni"-Demo. Foto: Norman Börner

Die Stimmung bei der Grunewald-Demo war meist gut. Foto: Norman Börner



Allerdings wurde bei der Grunewald-Demo auch eine Rauchfackel gezündet. Foto: Lukas Dubro/dpa

Am 1. Mai marschieren auch immer Tausende bei den Demonstrationen des DGB durch Berlin. Foto: Hannes P. Albert/dpa

Teilnehmer der DGB-Demo vor dem Roten Rathaus. Foto: Hannes P. Albert/dpa

Die DGB-Demo in Mitte. Foto: Sergej Glanze

Die unpolitische Seite des 1. Mai - Menschen genießen hier am Brandenburger Tor das schöne Wetter. Foto: Maurizio Gambarini



Auch diese Touristen aus der Nähe von Danzig freuen sich über die Wärme in Berlin. Foto: Maurizio Gambarini

Das Myfest fällt auch dieses Jahr aus - gefeiert wurde am Mariannenplatz trotzdem. Foto: Sergej Glanze

Politische Botschaften durften natürlich trotzdem nicht fehlen. Foto: Sergej Glanze

Man hatte Spaß und genoss die sonnige Wärme. Foto: Sergej Glanze

Auch das Innenministerium in Schwerin sicherte Unterstützung bei der Aufklärung der Vorgänge zu. Das Landesbereitschaftspolizeiamt werde die zuständigen Behörden in der Bundeshauptstadt vollumfänglich bei der Aufarbeitung unterstützen. „Wir nehmen diese Vorwürfe natürlich sehr ernst und werden sie eingehend prüfen“, teilte das Ministerium auf Anfrage mit. Bis zum Mittwochmorgen habe es aus Berlin aber noch keine Anfragen gegeben.

Die Debatte um den Polizeieinsatz war am Dienstag entbrannt, nachdem ein Video dazu bekannt geworden war. Es zeigt, wie Polizisten am späten Montagabend feiernde Menschen von der Oranienstraße vertreiben wollen, mit Pfefferspray sprühen und einen betrunkenen Mann heftig zu Boden stoßen, ohne dass es dazu einen Anlass gab. In der dadurch aufgeheizten Stimmung kam zu Sprechchören gegen die Polizei, später warfen Menschen ein oder zwei Flaschen.

Kottbusser Tor: Es gibt Kritik an der Strategie der Polizei

Demonstranten am Kottbusser Tor

Foto: Getty Images

Auch ein weiterer Polizeieinsatz am Kottbusser Tor steht in der Kritik. Dort war die Demonstration mit etwa 12.000 Teilnehmern gestoppt worden. Nach vorne ging es nicht weiter, hinten warteten tausende Menschen, rechts und links hatte die Polizei mit Mannschaftswagen, die Stoßstange an Stoßstange standen, alles abgesperrt. Über einen längeren Zeitraum konnte fast niemand den Bereich verlassen. Veranstalter und Unterstützer kritisierten, die Polizei habe einen „Kessel“ gebildet, mehrere Menschen hätten Panikattacken bekommen.

Barbara Slowik, Polizeipräsidentin in Berlin

Foto: Christoph Soeder / dpa

Slowik sagte: „Zu allen Zeiten konnten die Teilnehmenden den Demonstrationszug rückwärts gerichtet verlassen. Und auch nach Westen. Das war, so mein Stand, möglich. Teilweise wurden auch die, Absperrungen auf der Mittelinsel geöffnet. Das mag nach und nach passiert sein.“ Es sei zudem Aufgabe des Veranstalters, die Teilnehmer über das Ende der Demonstration zu informieren. Diese Informationen hätten aber gefehlt.