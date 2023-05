Stadtbahn-Sperrung: Das erwartet Fahrgäste ab dem 11. Mai

Fahrgäste im Regionalverkehr müssen ab 11. Mai in Berlin mit diversen Zugausfällen rechnen.

Berlin. Es ist eines der großen Bauvorhaben der Deutschen Bahn in Berlin für dieses Jahr: die Sanierung der Stadtbahn zwischen Ostbahnhof und Hauptbahnhof. Für Fahrgäste im Regionalverkehr, insbesondere Pendler aus dem Umland, bringt das aber erhebliche Einschränkungen mit sich, denn die Strecke muss laut Bahn für die Arbeiten voll gesperrt werden. Auch im Fernverkehr gibt es Änderungen, teilweise werden Fernzüge über andere Berliner Bahnhöfe umgeleitet oder Reisezeiten verlängern sich. Los geht es mit dem ersten Bauabschnitt ab 11. Mai, ein zweiter folgt im Juni.

Im Regionalverkehr haben die Bauarbeiten der Deutscher Bahn zufolge Auswirkungen auf die Linien RE1, RE2, RE7, RE8 und RB23. Die erste Sperrung dauert zwei Wochen lang, endet also am 25. Mai. In dieser Zeit fällt der Regionalexpress der Linie RE8 Nord im Abschnitt zwischen Nauen und Berlin Ostbahnhof aus, wie die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg) als Betreiber mitteilte.

Auch auf der ebenfalls von der Odeg betriebenen Linie RE1 kommt es zu Ausfällen. Das gilt vom 11. bis zum 14. Mai im Abschnitt zwischen Wannsee und Ostbahnhof sowie vom 15. bis zum 25. Mai zwischen den Stationen Charlottenburg und Ostbahnhof. Da die S-Bahn nicht von dem Bauvorhaben betroffen ist und wie gewohnt fährt, wird Fahrgästen empfohlen, zwischen Wannsee und Berliner Innenstadt alternativ die Linie S7 zu nutzen.

Deutsche Bahn will bei Bauarbeiten Schienen erneuern

Die Linie RE2 fährt dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) zufolge zu vielen Zeiten auf einer verkürzten Strecke, dann nämlich nur zwischen Ostbahnhof und Cottbus. Normalerweise beginnt die Linie in Nauen. Wer aus den Pendlerstädten im westlichen Umland nach Berlin fahren will, soll auf die Regionalzüge der Linien RB10 und RB14 ausweichen. Die Regionalzüge der Linie RE7 fahren während des Bauzeitraums in zwei Abschnitten: zwischen Dessau und Wannsee sowie zwischen Königs Wusterhausen und Senftenberg. Auch hier wird als Alternative die S-Bahn-Linie S7 empfohlen sowie zwischen Ostbahnhof und Königs Wusterhausen die Linie RE2.

Deutsche Bahn in Berlin – mehr zum Thema

Notwendig sind die Arbeiten, bei denen Schienen erneuert werden sollen, laut Deutscher Bahn, um die Stabilität der Anlagen auf der Berliner Stadtbahn zu gewährleisten. Im vergangenen September hätten außerdem Inspektionen Schäden an rund Tausend Befestigungspunkten der festen Fahrbahn aufgezeigt, die nun ebenfalls stabilisiert werden sollen, hieß es weiter. Der zweite Bauabschnitt ist vom 9. Juni bis 1. Juli geplant.

Flughafen BER: Anfahrt wird im Mai durch weitere Bauarbeiten erschwert

Erschwert wird im Mai außerdem die Anfahrt zum Flughafen BER. Denn nicht nur die Züge der RB23, die eigentlich von Golm über Potsdam-Hauptbahnhof und Berlin zum Flughafen fährt, sind von Bauarbeiten betroffen, fallen deshalb zeitweise aus oder enden vorzeitig. Auch bei der S-Bahn gibt es auf den zum BER fahrenden Linien S9 und S45 Ausfälle. Dort erstrecken sich die Einschränkungen durch Brücken- und Bahnsteigarbeiten in Schöneweide auf die Zeiträume vom 5. bis 26. Mai sowie vom 9. bis 14. Juni.

Zum Ersatz fahren währenddessen Busse, außerdem können Fahrgäste zwischen Berlin und dem BER auf den Flughafen-Express FEX sowie den – während der Bauarbeiten auf der Stadtbahn erst am Ostbahnhof beginnenden – RE8 umsteigen. Fahrgästen wird empfohlen, vor Fahrten vom und zum Flughafen die Fahrplanauskunft zu nutzen.