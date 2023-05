Innensenatorin Spranger: Friedlichster 1. Mai seit langem

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat sich zufrieden mit dem Verlauf der Demonstrationen am 1. Mai in Berlin gezeigt. „Im vergangenen Jahr haben wir vom friedlichsten Mai seit langem gesprochen. Diese Aussage kann ich heute wiederholen“, twitterte Spranger am Dienstag. „Und auf diejenigen, die Gewalt ausgeübt haben bzw. ausüben wollten, waren wir sehr gut vorbereitet.“