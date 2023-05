Illegales Rennen: Motorrad fährt Polizist bei Kontrolle an

Nach einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ist ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle von einem Motorrad angefahren worden. Der 33-Jährige wurde verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte sich der Motorradfahrer am Montagabend in Berlin-Spandau ein illegales Rennen mit einem Autofahrer geliefert.