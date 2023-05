Linke fordert Erhalt des Sparkassen-Filialnetzes

Die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag fordert den Erhalt eines flächendeckenden Filialnetzes der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. „Die Sparkasse gehört zur Daseinsvorsorge, da hilft auch kein Online-Banking“, sagte Fraktionschef Sebastian Walter am Dienstag im Landtag. Er verwies darauf, dass auch in der Uckermark Filialen geschlossen werden sollen. Die Mittelbrandenburgische Sparkasse hatte vergangene Woche angekündigt, dass 30 ihrer 141 Filialen geschlossen werden sollen. In 8 Fällen sollen dort auch keine Geldautomaten mehr angeboten werden.