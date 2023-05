Jovetic zurück: Drei weitere Rückkehrer beim Hertha-Training

Hertha BSC kann im wichtigen Abstiegs-Duell mit dem VfB Stuttgart auf einige Rückkehrer hoffen. Die zuletzt angeschlagenen Stevan Jovetic, Marco Richter, Marton Dardai und Kevin-Prince Boateng stiegen am Dienstag wieder in das Mannschaftstraining ein, wie der Club bei Twitter mitteilte. Für das Heimspiel gegen die Schwaben am Samstag (15.30 Uhr/Sky) stehen Trainer Pal Dardai auch die gegen Bayern gesperrten Marc Oliver Kempf und Suat Serdar zur Verfügung. Stürmer Jessic Ngankam verpasste die Einheit am Dienstag wegen eines Infekts.