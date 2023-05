Füchse fahren konzentriert nach Stuttgart: „Nächstes Finale“

Die Handballer der Füchse Berlin gehen nach der Länderspielpause mit dem Blick auf die richtige Fokussierung in den Saison-Endspurt. „Jetzt gibt es zehn Finalspiele. Es gibt nur noch einen Fokus, und das ist immer das nächste Spiel. Das nächste Finale, was kommen wird“, sagte Trainer Jaron Siewert. Das kommt am Mittwoch in Form eines Bundesliga-Auswärtsspieles beim TVB Stuttgart (19.05 Uhr/Sky).