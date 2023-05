Vor Treffen mit Klimagruppe: „Null Toleranz für Straftäter“

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat sein geplantes Treffen an diesem Dienstag mit der Klima-Aktivistengruppe Letzte Generation verteidigt. Die Gruppe zieht mit illegalen Verkehrsblockaden und Schmierattacken auf Kunstwerke Aufmerksamkeit auf sich - es gab Kritik daran, dass sich ein Minister mit ihr treffen will. „In einer Demokratie muss man reden“, sagte der FDP-Politiker am Morgen dem Deutschlandfunk. „Menschen, die sauer sind in Deutschland, die die Nase voll haben von Im-Stau-Stehen, weil andere die Straße blockieren, die wollen, dass eine Regierung redet und Argumente ausgetauscht werden.“ Klar sei aber, dass es so nicht weitergehen könne. „Natürlich habe ich null Toleranz für Straftäter.“