Reisetasche am Potsdamer Hauptbahnhof löst Sperrung aus

Mitten im dichten Reiseverkehr hat eine herrenlose Reisetasche am Potsdamer Hauptbahnhof am Montagnachmittag Störungen im Regional- und Fernverkehr ausgelöst. Sprengstoff-Experten rückten an und stellten fest, dass das Gepäckstück am Gleis 3 harmlos war, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Potsdam sagte. Gegen 15.15 Uhr sei die Absperrmaßnahme aufgehoben worden. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass wegen des Polizeieinsatzes der Zugverkehr der S-Bahnlinie 7 zwischen Babelsberg und Hauptbahnhof Potsdam unterbrochen wurde. Der Regional- und Fernverkehr sei auch betroffen, hieß es am Nachmittag. Züge wurden umgeleitet.