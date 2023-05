BVG begrüßt Deutschlandticket: Langes Warten am Schalter

Die Berliner Verkehrsbetriebe haben am Starttag des 49-Euro-Tickets ein positives erstes Fazit gezogen. Das Unternehmen und die Berliner seien von dem Angebot überzeugt, sagte Vorstandsmitglied Rolf Erfurt am Montag. Schon jetzt hätten 500.000 Menschen ein Deutschlandticket bei der BVG abgeschlossen. Davon seien 70.000 neu in ein Abo eingestiegen.

Ein BVG-Sprecher räumte ein, dass es in den vergangenen Tagen wegen des Andrangs auf das Ticket in den Kundenzentren längere Wartezeiten gegeben habe. Online kann man das Ticket für den Folgemonat nur bis zum 20. des Vormonats bestellen. Danach bleibt nur der Schalter. Der BVG-Sprecher betonte, auch jetzt oder in den kommenden Tagen könne man sich am Schalter noch die Chipkarte rückwirkend zum Monatsersten ausstellen lassen und sie im Mai nutzen. Der Preis bleibt bei 49 Euro, auch wenn schon einige Tage des Monats vorbei sein sollten.

Mit dem Deutschlandticket können alle Kunden für 49 Euro im Monat bundesweit den Nah- und Regionalverkehr nutzen.