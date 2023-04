DGB wirbt am 1. Mai für Tariftreuepflicht

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) setzt sich am Tag der Arbeit für eine Tariftreuepflicht für öffentliche Aufträge in Brandenburg nach dem Vorbild von Berlin ein. Die DGB-Vorsitzende für Berlin-Brandenburg, Katja Karger, wird heute (13.00 Uhr) zur zentralen Kundgebung des Gewerkschaftsbundes für Brandenburg in Potsdam erwartet. Auch in Cottbus, Brandenburg/Havel und Frankfurt (Oder) sind Veranstaltungen des DGB zum 1. Mai geplant.

Potsdam (dpa/bb). Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) setzt sich am Tag der Arbeit für eine Tariftreuepflicht für öffentliche Aufträge in Brandenburg nach dem Vorbild von Berlin ein. Die DGB-Vorsitzende für Berlin-Brandenburg, Katja Karger, wird heute (13.00 Uhr) zur zentralen Kundgebung des Gewerkschaftsbundes für Brandenburg in Potsdam erwartet. Auch in Cottbus, Brandenburg/Havel und Frankfurt (Oder) sind Veranstaltungen des DGB zum 1. Mai geplant.

Die Linke fordert ebenfalls eine gesetzliche Regelung zur Tariftreue. In Berlin gehen seit Dezember öffentliche Aufträge des Landes nur noch an Unternehmen, die sich an Tariflöhne halten.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte zum Tag der Arbeit von schweren Zeiten mit Folgen gerade für Menschen mit geringerem Einkommen gesprochen und auf die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde sowie Hilfen wie Energiepreisbremsen verwiesen.