Vor 1. Mai: Linke Demo zur Walpurgisnacht im Wedding

Die in Berlin üblichen linken Demonstrationen rund um die Walpurgisnacht und den 1. Mai haben am Sonntag im Wedding begonnen. Am Nachmittag startete dort ein Marsch unter dem Motto „Frieden statt Kapitalismus - Wettrüsten stoppen und Armut beenden“ in Richtung Gesundbrunnen. Angemeldet waren laut Polizei 300 Menschen, die Beamten rechneten bis zu 1000. Für den Abend war dann in Kreuzberg eine weitere Versammlung unter dem Titel „Take back the night. Queer-feministische Demonstration“ geplant.