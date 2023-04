Erst Feier, dann Prügelei: Zehn Festnahmen in Kreuzberg

Nach einer Prügelei am Rande einer Privatfeier hat die Berliner Polizei neun Männer und eine Frau vorläufig festgenommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sollen zwei Gäste in der Nacht vor einem Festsaal an der Markgrafenstraße in Kreuzberg in Streit geraten sein. Daraus wurde den Angaben zufolge eine Schlägerei, an der noch weitere Personen beteiligt waren. Die Beamten setzten Reizgas ein, um die Streitenden zu trennen, wie es weiter hieß. Die Ermittlungen dauern an. Zuvor hatte der rbb berichtet.