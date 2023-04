Grüne gegen Abschottung - Baerbock kritisiert CDU

Außenministerin Annalena Baerbock hat die CDU für ihre Flüchtlingspolitik in Brandenburg kritisiert und eine stärkere Willkommenskultur gefordert. „Wenn ich in Asien unterwegs bin oder in Afrika, dann kennt man vielleicht nicht Cottbus und Lauchhammer“, sagte die Grünen-Politikerin am Samstag beim Landesparteitag in Potsdam. „Aber wenn ich dafür werbe, dass wir Fachkräfte brauchen, dann fragen sie sich natürlich schon, sind wir da auch willkommen?“ Interessierte überlegten, ob sie nicht lieber nach Berlin, Baden-Württemberg oder nach Kalifornien gingen. Zugleich forderte Baerbock, diejenigen ohne Asylrecht in die Heimat zu schicken. „Diejenigen, die kein Recht haben, müssen auch zurückgeführt werden.“