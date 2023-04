Giffey wirbt zum 1. Mai für gute Arbeitsbedingungen

Zum Tag der Arbeit am 1. Mai hat Berlins neue Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey für attraktive Arbeitsbedingungen in Unternehmen und Betrieben geworben. „Berlins Entwicklung zu einem führenden europäischen Innovations- und Wirtschaftsstandort wird nur gelingen, wenn wir auch als Arbeitsstandort mit besten Bedingungen überzeugen“, erklärte die SPD-Politikerin am Samstag.