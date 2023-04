Torhüter Frederik Rönnow fühlt sich bei Union Berlin frei

Torhüter Frederik Rönnow hat von den Erfolgen mit Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin auch persönlich profitiert. „Ich genieße es einfach, im Tor zu stehen und ich habe das Gefühl, ich kann jeden Ball halten“, sagte der 30-Jährige im Interview des „Tagesspiegel“ (Samstag). In Deutschland sei es für ihn nicht immer leicht gewesen, „aber gerade auch wegen dieser schlechteren Zeit fühle ich mich jetzt frei“, sagte Rönnow.

Berlin (dpa/bb). Torhüter Frederik Rönnow hat von den Erfolgen mit Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin auch persönlich profitiert. „Ich genieße es einfach, im Tor zu stehen und ich habe das Gefühl, ich kann jeden Ball halten“, sagte der 30-Jährige im Interview des „Tagesspiegel“ (Samstag). In Deutschland sei es für ihn nicht immer leicht gewesen, „aber gerade auch wegen dieser schlechteren Zeit fühle ich mich jetzt frei“, sagte Rönnow.

Er habe zwar immer großes Vertrauen in sich gehabt, spiele jetzt aber „ohne Druck“. Seinen Auftritt als Führungsperson empfindet Rönnow indes noch als ausbaufähig. „Auf dem Platz nehme ich schon immer mehr Verantwortung an. Aber ich weiß auch, dass ich abseits des Platzes ein bisschen mehr geben und reden kann“, sagte der Däne. Er verwies darauf, sich auf Deutsch noch nicht so sicher zu fühlen.

Mit Union Berlin habe er unterdessen seiner Meinung nach schon wahnsinnig viel erreicht. Von der Champions League wolle die Mannschaft, die in der Bundesliga momentan auf Platz drei rangiert und seit 20 Heimspielen ungeschlagen ist, vor der Partie gegen Bayer Leverkusen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) trotzdem noch nicht sprechen. „In der Kabine lief sicherlich schon auch mal die Hymne, aber das war wirklich nur aus Spaß“, sagte Rönnow.