Union Berlin: Nächster Schritt Richtung Champions League

Der 1. FC Union Berlin kann an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Stadion An der Alten Försterei einen weiteren Schritt Richtung Champions League machen. Der Tabellendritte empfängt das sechstplatzierte Team von Bayer 04 Leverkusen. Nach einer 0:5-Klatsche im Hinspiel hat die Köpenicker Mannschaft von Urs Fischer zudem noch etwas gut zu machen. Personell muss der Schweizer Trainer auf Kevin Behrens wegen einer Gelbsperre verzichten, der mit fünf Bundesligatoren Unions gefährlichster Stürmer nach der WM ist. Die Gäste reisen mit einer Serie von 13 Pflichtspielen ohne Niederlage mit insgesamt zehn Siegen an, die Eisernen sind in der Liga daheim seit 20 Partien unbesiegt.