„Fettes Brot“ und ihr letztes Konzert: „In echt seid ihr Weicheier, Berlin"

Berlin. Eine Welle der Euphorie erfasst alle 12.000 Fans, als die ersten Töne von „Jein“ am Freitag in der Max-Schmeling-Halle ertönen und „Fettes Brot“ auf der Bühne erscheint. Vor der Rente lassen die drei Vorstadt-Rapper es offensichtlich noch einmal so richtig krachen. Diesen Eindruck erwecken Doktor Renz, König Boris und Björn Beton zumindest am Freitagabend in Berlin.

Das Konzert ist eines ihrer letzten, denn „Papa und Papa und Papa trennen sich“, wie die Hamburger HipHop-Band Ende August 2022 verkündete. „Bevor wir bald unsere eigenen Wachsfiguren bei Madame T einweihen dürfen, schaufeln wir ewigen Teenager uns mit „fast 50“ lieber unser eigenes Grab“, erklärten die drei Hamburger, wieso sie Ende 2023 getrennte Wege gehen würden.

"Fettes Brot...is history" - die letzte Tour

Doch aktuell spielt das HipHop-Trio nun erst einmal seine letzte Tour, die passenderweise „Fettes Brot….is history“ heißt. Aber dass die Band jetzt eben noch nicht Geschichte, sondern pure Gegenwart ist, zeigt sich in Berlin spätestens, als jeder einzelne Zuschauer zu „Der beste Rapper Deutschlands ist offensichtlich Ich“ aufspringt und die Arme in die Luft wirft.

„Ich liebe euch alle“, ruft König Boris den Fans daraufhin zu und fährt lachend fort:„In echt seid ihr aber Weicheier, Berlin. Aber ihr wisst trotzdem, wie man richtig gute Konzerte feiert und das ist doch die Hauptsache“, beurteilt der Sänger und bekommt einen ohrenbetäubenden Applaus als Antwort.

"Die Brote" - Pumpende Beats, die jeder kennt

Dass „die Brote“, wie man sie auch nennt, nicht ohne Grund seit über zwei Jahrzehnten im Rampenlicht stehen, wollen sie ihren Fans am Freitag wohl noch ein letztes Mal beweisen: Während im Hintergrund die Flagge mit dem Band-Logo auf einem Schiff geschwungen wird, ist die Lichtershow nahezu perfekt auf den Bass und die Lines in Liedern wie „Ich liebe mich“ und „Denxu“ abgestimmt.

Mit pumpenden Beats, einer Prise Battle-Rap und Sprechgesängen, die seit zwanzig Jahren wohl jeder kennt, macht die legendäre HipHop-Band sogleich mit Songs wie „Nordisch by Nature“ und „Amsterdam“ weiter. Die Fans grölen einen Songtext nach dem anderen mit, und der Boden der brechend vollen Max-Schmeling-Halle vibriert fast durchgehend.

Den größten Anklang finden - wie erwartet- aber die bekanntesten Ohrwurmhits der Band wie „Emanuela“, „Jein“ und „An Tagen wie diesen“, mit denen die Brote nicht nur ein würdevolles Ende ihrer Karriere, sondern auch ihres Konzertes in Berlin hinlegen.