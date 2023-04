Kai Wegners „Motor“: Neuer CDU-Fraktionschef kann Kung Fu

Dirk Stettner verrät, was er in Berlin unbedingt ändern will und aus welcher bitteren persönlichen Erfahrung heraus er handelt.

Berlin. Eine Leidenschaft von Dirk Stettner (53), neben der Politik, ist nur schwer zu übersehen: Raffinierte Anzüge. Wenn er mal schwarz trägt, entdeckt man zumindest Nadelstreifen, aber auch vor Blau und Großkariert schreckt er nicht zurück. „Ich trage gern schöne Anzüge, und es muss nicht immer Einheitsgrau sein. ich habe Freude daran. Wir sollten alle keine Angst haben, das zu tun, was uns Freude bereitet“, sagt der Vorsitzende der CDU Pankow, der nun auch zum Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus gewählt worden ist.

Stettner war zuletzt baupolitischer Sprecher der Christdemokraten im Landesparlament und davor Sprecher für Bildungspolitik. Was ihn am neuen Amt reizt? „Berlin funktioniert an vielen Stellen nicht mehr, und wir haben jetzt endlich die Chance, Berlin wieder richtig zum Laufen zu bringen - was wir seit Jahren kritisieren, können wir besser machen, das ist eine großartige Chance – und das Amt für mich persönlich auch eine spannende Herausforderung.“

Der Regierende Bürgermeister als Steuermann

Er ist ein Weggefährte des neuen Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner. „Wir kennen uns nun mittlerweile Jahrzehnte – was auch ein bisschen erschreckend ist, weil man daran sein eigenes Alter sieht. Unsere Zusammenarbeit sehe ich so: Der Regierende Bürgermeister ist der Steuermann, die Fraktion ist der Motor. Unsere Aufgabe ist es, den Regierenden zu unterstützen und dafür zu sorgen, das aus der Fachebene die richtigen Ideen kommen. Die Berliner sollen sehen, dass es besser läuft.“

Die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat Dirk Stettner (links) zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Stettner wird Nachfolger von Kai Wegner (rechts), der am Donnerstag im Abgeordnetenhaus zum Regierenden Bürgermeister gewählt wurde.

Foto: CDU-Fraktion Berlin

Stettner wurde von seiner CDU mit 92 Prozent Zustimmung gewählt. Wegner musste im Abgeordnetenhaus drei lange Wahlgänge zittern, was wohl vor allem am wenig zuverlässigen Koalitionspartner SPD lag. Und auch Stettner gibt zu, dass es „krumpelig“ werden könne in der Koalition. „Aber den Berlinerinnen und Berlinern ist es vollkommen egal, wer sich jetzt gern noch ein bisschen das Mütchen kühlen will, wir blicken nicht zurück, wir blicken nach vorne, die CDU stand gestern zu 100 Prozent hinter Kai Wegner.“

Geboren wurde er am 24. August 1969 in Mönchengladbach. „Meine Mutter ist Berlinerin. Sie ist im Krieg nach Westdeutschland geflohen. Ich bin mit dem Wort ‚Stulle‘ aufgewachsen.“ Seit 1994 lebt er in Berlin. „Mir ist schon klar, dass ich trotzdem immer ein Zugezogener bleibe“, sagt er und lacht.

Kochen für Freunde, laufen gegen die Kalorien

Er kocht gern für Freunde „Am liebsten bürgerliche Küche, ich kann aber auch vernünftig vegetarisch – nur vegan eher nicht.“ Als „moderner Ablasshandel“ für die Kalorien läuft er möglichst täglich. „Ich fand es immer todlangweilig, aber ich habe es mir mühsam angewöhnt.“ Stettner hat auch Wing Chun praktiziert, diese Kung Fu-Variante wurde vor allem durch Bruce Lee bekannt.

Mit seiner Frau und seinen drei Kindern lebt er in Weißensee, das Paar betreibt zusammen ein Hotel, er ein Hotel im Sauerland. In Berlin ist er ganz bewusst nicht mehr unternehmerisch tätig. 2012 hat die Staatsanwaltschaft gegen Stettner wegen Insolvenzverschleppung ermittelt. „Ich bin damals angeklagt worden, das Gericht hat festgestellt, dass ich nachgewiesen unschuldig bin, alle Anschuldigungen wurden fallen gelassen.“ Er zahlte in zweiter Instanz eine Geldauflage, das Verfahren wurde eingestellt. „Weil sich das Verfahren über Jahre gezogen hat und diese Zeit eine enorme Belastung für meine Familie und mich war, wollte ich ein möglichst schnelles Ende. Und angesichts der Überlastung der Gerichte war nicht abzusehen, wann das Verfahren weitergeht. Auch darum weiß ich aus eigener Erfahrung, wie quälend es ist, wenn Berlin nicht funktioniert. Wir müssen Berlin beschleunigen.“