Giffey tritt Amt als Wirtschaftssenatorin von Berlin an

Die SPD-Politikerin Franziska Giffey hat ihr Amt als Wirtschaftssenatorin von Berlin angetreten. Der Vorgänger Stephan Schwarz (parteilos) übergab ihr am Freitag die Amtsgeschäfte und zeigte ihr das neue Büro in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe in unmittelbarer Nähe des Schöneberger Rathauses. „Ich freue mich über das Ressort“, sagte Giffey. „Wir haben das gut miteinander besprochen. Wir haben diskutiert, was es braucht für Berlin“, erklärte die 44-Jährige. „Du bist natürlich immer herzlich willkommen“, sagte sie zu Schwarz. Der 57-Jährige hatte vor rund einer Woche seinen Rückzug aus der Politik bekannt gegeben.