Ex-Bürgermeister setzt sich für 19-jährige Studentin ein

Nach der Schikane am Flughafen Tel Aviv wendet sich Cinin Abuzeed an ihren Abgeordneten, den ehemaligen Bürgermeister Michael Müller.

Die Berliner Studentin Cinin Abuzeed wurde am Flughafen in Tel Aviv festgehalten und nach Deutschland abgeschoben. Die deutsche Staatsbürgerin mit palästinensischen Wurzeln wandte sich danach an die Öffentlichkeit.

Berlin. Als Cinin Abuzeed am 17. April nach Tel Aviv fliegt, um ihre Oma in Nablus in den besetzten palästinensischen Gebieten zu besuchen, kommt sie nie an ihrem Ziel an. Am Flughafen in Tel Aviv wird sie mit anderen muslimisch oder arabisch gelesenen Personen separiert, fast in ein Abschiebegefängnis verbracht, nach eigener Aussage als „Scharmuta“, dem arabischen Wort für Hure, beleidigt und schließlich nach Deutschland abgeschoben.

Zurück in Deutschland geht die 19-jährige Jura-Studentin mit einem Video auf Instagram an die Öffentlichkeit und schildert detailliert, was ihr am Flughafen Ben Gurion widerfahren ist. Das habe ihr „viel über den zweitklassigen Status Deutscher mit arabisch/türkischen Wurzeln“ gezeigt, schreibt sie zu ihrem Post.

Nun wandte sie sich auch an den Abgeordneten ihres Wahlkreises, den ehemaligen Regierenden Bürgermeister Berlins Michael Müller (SPD). „Wir haben das Anliegen und die Darstellung der jungen Frau sehr ernst genommen, und das Auswärtige Amt um Stellungnahme gebeten“, äußerte sich Müller gegenüber der Morgenpost. „Wir werden den Fall weiter verfolgen.“

Als „Staatsbürgerin zweiter Klasse“ behandelt

Abuzeed prangert insbesondere an, dass ihr als deutscher Staatsbürgerin offenbar nicht der gleiche Schutz zustehe, wie deutschen Staatsbürgern ohne arabischen oder muslimischen Hintergrund. „Das Problem ist so groß und alle wissen es“, sagt die Berlinerin.

Deutsche Staatsbürger mit vermuteter arabischer oder muslimischer Herkunft müssen am Flughafen Ben Gurion mit Ungleichbehandlung im vergleich zu ihren Mitbürgern ohne diesen Hintergrund rechnen.

Foto: Gil Cohen Magen / dpa

So warnt das Auswärtige Amt (AA) in seinen Reisehinweisen für Israel deutsche Staatsbürger „mit auch nur vermuteter arabischer oder iranischer Abstammung oder islamischer Religionszugehörigkeit“ davor, dass dort mit „intensiven Sicherheitsbefragungen und möglicher Verweigerung der Einreise“ zu rechnen sei. Außerdem weist das AA darauf hin, dass bis zum Zeitpunkt des Rückflugs eine „Verbringung in ein Abschiebezentrum üblich“ sei.

Deutscher Botschafter in Israel: Behandlung Abuzeeds „nicht hinnehmbar“

Während der über 30 Stunden, die Abuzeed am Flughafen in Tel Aviv festgehalten wurde, gelang es ihr nicht, Kontakt mit der deutschen Botschaft in Israel aufzunehmen. „Aus technischen Gründen“, wie es von Seiten des AA heißt. Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, reagierte auf Abuzeeds Videobotschaft mit einem Tweet, in dem er die Behandlung, die sie erfuhr als „nicht hinnehmbar“ bezeichnete.

Die Behandlung, die Cinin A. schildert, ist schlimm und nicht hinnehmbar. Die Botschaft hatte sich in der Nacht bereits um ihren Fall gekümmert. Ich werde ihn (und andere) zusammen mit unseren Partnern bei den israelischen Verantwortlichen vorbringen. https://t.co/7Zro2U12DA — Steffen Seibert (@GerAmbTLV) April 26, 2023

Das AA gab auf Morgenpost-Anfrage an, dass die deutsche Botschaft in Israel „diese sehr problematische Behandlung von Reisenden wiederholt und deutlich gegenüber der israelischen Seite kommuniziert“ habe.„Den genannten Fall hat die Botschaft zum Anlass genommen, das Thema erneut mit dem israelischen Außenministerium anzusprechen.“

Petition für Rechte deutscher Staatsbürger

Abuzeed startete in der Zwischenzeit ein Petition und einen Aufruf an Menschen, denen bei der Einreise Ähnliches widerfahren ist. Sie wolle die Erfahrungen sammeln und gebündelt weitergeben. Ihr gehe es nicht um ihren einzelnen Fall. „Ich will auch nicht die deutsche Botschaft angreifen, sondern auf einen systematischen Fehler hinweisen und gemeinsam Wege finden, wie man ihn behebt.“

Die Jura-Studentin fordert präventive Sicherheitsrichtlinien durch das Auswärtige Amt, die derartige Diskriminierungen deutscher Staatsbürgerinnen und -bürger verhindern. „Wir brauchen dafür keine Gesetzesänderungen, das Grundgesetz setzt schon alles voraus.“

Zehn Tage nach Abuzeeds Abschiebung aus Israel hat sie ihr Gepäck, das ihr im Zuge dessen abgenommen wurde, immer noch nicht wiederbekommen. Die Fluggesellschaft wolle sich nun in Tel Aviv nach dem Verbleib ihrer Sachen erkundigen.