Eishockey-Erfolgscoach Jackson verlässt München

Mit neun Meistertiteln ist Don Jackson der erfolgreichste Trainer der Deutschen Eishockey Liga. Nun nimmt er in München emotional Abschied. Sein wahrscheinlicher Nachfolger ist kein Unbekannter.

München. Don Jackson verlässt den deutschen Eishockey-Meister EHC Red Bull München und beendet seine erfolgreiche Karriere als Trainer. Die bereits erwartete Personalentscheidung gaben Jackson und EHC-Manager Christian Winkler am Freitag bekannt - fünf Tage nach dem Titelgewinn der Münchner in der Deutschen Eishockey Liga.

„Es war eine einfache Entscheidung für mich, aber eine emotionale“, sagte Jackson und dankte seiner Familie für die Unterstützung. „Ich wusste, die Zeit ist reif für diese Entscheidung.“

Mit neun Meistertiteln ist Jackson der erfolgreichste Trainer in der DEL-Geschichte. Vor knapp 20 Jahren hatte sich der heute 66-Jährige zunächst mit der Düsseldorfer EG als Coach in Deutschland einen Namen gemacht. Fünf Meistertitel gewann er von 2008 an mit den Eisbären Berlin - später folgten vier weitere mit den Münchnern. Insgesamt absolvierte Jackson 1072 DEL-Spiele als Trainer.

Jackson gibt seinen Trainer-Posten auf, bleibt aber dem Red-Bull-Konzern erhalten. „Wir sind eine Organisation mit vielen Trainern. Don wird all die Coaches mit an die Hand nehmen und seine Erfahrung weitergeben“, sagte Winkler.

Dem Vernehmen hat der EHC-Manager längst einen Nachfolger für Jackson gefunden. Der frühere Bundestrainer Toni Söderholm soll Medienberichten zufolge den Amerikaner in der kommenden Saison beerben. Offiziell war am Freitag noch nichts. „Ich glaube heute ist der Tag, wo sich alles um Don Jackson drehen sollte“, sagte Winkler.

Die Lösung Söderholm scheint jedoch wahrscheinlich. Der 45 Jahre alte Finne hat sein Engagement beim SC Bern, für das er im vergangenen November den Deutschen Eishockey-Bund Hals über Kopf verließ, nach enttäuschenden Monaten schon wieder beendet.