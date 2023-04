„Are You Ready“ ist offizieller Song der Special Olympics

Das norwegische Duo Madcon steuert den offiziellen Song der Special Olympics World Games Berlin 2023 bei. Mit einer emotionalen Melodie soll das Lied „Are You Ready“ die rund 7000 Aktiven der Weltspiele der geistig und mehrfach Behinderten dazu motivieren, „den richtigen Moment zu ergreifen und sich bei den Spielen der Welt zu zeigen“, wie das Gesangsduo am Freitag mitteilte. Die Weltspiele vom 17. bis zum 25. Juni sind das größte Sportevent in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München.