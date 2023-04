Welche Probleme die neue Bildungssenatorin anpacken will

Berlin. Zu wenig Lehrkräfte und Schulplätze, schlechte Ergebnisse bei Vergleichsarbeiten und schleppende Digitalisierung: Auf die neue Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) wartet eine Mammutaufgabe. In einem ersten Interview per E-Mail verrät sie, wie sie Berlin aus der Bildungskrise führen will.

Wie erleichtert sind Sie, dass die schwarz-rote Koalition nach dieser Zitterpartie nun ihre Arbeit aufnehmen kann?

Katharina Günther-Wünsch: Ich freue mich, dass die Koalition letztendlich ihre Geschlossenheit gezeigt und Kai Wegner zum Regierenden Bürgermeister gewählt hat. Jetzt heißt es: mit voller Kraft an die neuen Aufgaben und nur nach vorne schauen.

Welches große Problem im Bildungsbereich gehen Sie als Erstes an?

Bei diesen drängenden und grundsätzlichen Problemen kann es kein erstens, zweitens oder drittens geben. Wichtig ist ein Fokus auf den Ausbau der Schulplätze, flexible und neue Wege zur Lehrkräftegewinnung und Standards bei der Bildungsqualität. Alle drei Themen werden die kommenden dreieinhalb Jahre eine zentrale Rolle spielen.

Sie haben drei Staatssekretäre an Ihrer Seite. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Diese Überlegung war von Anfang an Thema in den Koalitionsverhandlungen und drängte sich aufgrund der zugenommenen Aufgaben in Bildungsverwaltung in den letzten Jahren förmlich auf. Es wird zukünftig einen Staatssekretär für Schulbau, Digitalisierung und äußere Schulangelegenheiten geben, einen für innere Schulangelegenheiten und einen für Jugend und Familie.

Eines der größten Probleme ist der Lehrkräftemangel. Welche weiteren Maßnahmen – neben der Verbeamtung – streben Sie zur Bekämpfung an?

Kurzfristig werden wir die Abordnungen in bestimmten Bereich kritisch hinterfragen und den flexibleren Einsatz der PKB-Mittel (Personalkostenbudgetierung, Anm. d. Red.) prüfen. Mittelfristig muss die schnellere Anerkennung ausländischer Abschlüsse und die Lehrbefähigung für Ein-Fach-Lehrkräfte insbesondere in Mangelfächern auf ihre Umsetzbarkeit geprüft werden. Generell muss eine reversible Umwandlung von nichtbesetzten Lehrerstellen möglich sein, um diese Möglichkeit für die Personalbeschaffung für die Schulen attraktiver zu machen. Langfristig muss gemeinsam mit den Universitäten das Lehramtsstudium verändert und an die praktischen Anforderungen im Schulalltag angepasst werden. Ein Bachelor of education, Veränderungen im Praxissemester und duale Lehramtsstudiengänge sind dabei zentrale Elemente.

Die Teilzeitquote bei Lehrkräften ist sehr hoch. Gibt es Überlegungen, sie zu mehr Unterricht zu verpflichten?

Nein, es wird keine Verpflichtung zur Aufstockung von Teilzeitkräften geben, aber gezielte Angebote bezüglich des Stundeneinsatzes, die eine Aufstockung attraktiv machen können.

Zum nächsten Schuljahr wird es auch Bewerberinnen für die allgemeinbildenden Schulen geben, die ein Kopftuch tragen. Wie werden Sie das handhaben?

Die Rechtsprechung hat deutlich gemacht, dass das Neutralitätsgesetz nicht ausreichend deutlich formuliert. Dafür muss zunächst gesorgt werden. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zeigt, dass eine Einstellung von Bewerberinnen mit Kopftuch in den Lehrerdienst möglich ist. Sämtliche damit verbundene Fragen und mögliche Vorgehensweisen müssen jetzt von der Senatsverwaltung schnellstmöglich beantwortet und den Schulen zur Verfügung gestellt werden.

Die meisten Berliner Schulen platzen aus allen Nähten. Wie kann der Schulbau beschleunigt werden?

Wir brauchen klare Zuständigkeiten bei den Bauträgern, Baukolloquien, die alle Beteiligten rechtzeitig und effizient informieren, und ausreichend finanzielle Mittel, um fertig geplante Schulbauvorhaben auch ohne Zeitverzug umzusetzen. Gleichzeitig werden wir in den nächsten Jahren auf Typenbauschulen und Typenbausporthallen setzen, das geht deutlich schneller.

An den Gymnasien soll nicht nur der Mittlere Schulabschluss wegfallen, sondern auch das Probejahr. Stattdessen soll es eine Aufnahmeprüfung geben. Wie soll die aussehen?

Die Aufnahmeprüfung muss gemeinsam mit den vorangegangenen Jahresleistungen der Schüler aus Klasse 5 und 6 dafür sorgen, dass die Übergänge der Schülerinnen und Schüler an Gymnasien noch passgenauer erfolgen und somit Schüler den Weg dorthin finden, die die notwendigen Voraussetzungen mitbringen. Dafür werden wir uns am Brandenburger Modell orientieren. Die konkrete Gestaltung werden wir auch in Rücksprache mit den betroffenen Schulleiterverbänden besprechen, denn die müssen letztendlich dieses neue Verfahren in der Praxis umsetzen.

Im bundesweiten Vergleich sind die Leistungen der Berliner Schülerinnen und Schüler unterdurchschnittlich. Wie wollen Sie die Bildungsqualität verbessern?

Bildungsqualität ist einer unserer zentralen Verhandlungspunkte gewesen. Die qualitative Bildung im frühkindlichen Bereich fängt in der Kita an, geht über Grund- und weiterführende Schulen und mündet in einem lebenslangen Lernen in die Arbeitswelt. Mit dem Kita-Chancenjahr und damit verbundener Kita-Sozialarbeit, Verwaltungsleitern und einem Digitalpakt legen wir in den Kitas ein starkes Fundament. Die Grundschulen legen den Fokus auf die Kernkompetenzen lesen, schreiben und rechnen. Regelmäßige Vergleichsarbeiten, multiprofessionelle Teams, gelungene Kooperationen im Ganztag spielen hier eine zentrale Rolle. An den weiterführenden Schulen haben wir einen Fokus auf Fördern und Fordern gelegt. Sowohl die Bereiche der Hochbegabung als auch neue und intensive Wege im Bereich der Studien- und Berufsorientierung sind dabei wichtige Punkte. Begleitet und überprüft wird das Ganze durch reformierte Schulaufsichten und Schulinspektionen.

Rund 6,7 Prozent der Berliner Schüler verlassen die Schule ganz ohne Abschluss. Gibt es hier eine Strategie?

Die Zahl der Schüler ohne Schulabschluss muss in den kommenden Jahren drastisch reduziert werden. Dafür sind qualitativer Unterricht und eine zielgerichtete Berufsorientierung unerlässlich. Kooperationen mit Handwerk, Wirtschaft, Unternehmen und Verbänden werden wir in den kommenden Wochen konkret mit den Akteuren besprechen, um zukünftig bessere Vorbereitungen in den Schulen und gelungenere Übergänge in den Arbeitsmarkt zu generieren.

In den Grundschulen sind es vor allem die mangelhaften Deutschkenntnisse vieler Kinder, die Schwierigkeiten machen. Was planen sie hier?

Es geht nicht nur um Deutschkenntnisse. Wir sehen, dass Kinder wenn sie eingeschult werden teils die wichtigsten Dinge nicht alleine können. Wie halte ich Stift und Schere, wie gehe ich allein zur Toilette – und - ja ein beachtlicher Teil hat Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Genau da setzen wir mit dem Kita-Chancenjahr an. Kinder, die bei der Sprachstandserhebung mit viereinhalb Jahren große Defizite haben, bekommen die Chance auf einen Kitaplatz und ausreichend Förderung.

Was wollen Sie anders machen als Ihre Vorgängerin Astrid-Sabine Busse?

Es geht nicht ums anders oder besser machen. Ich werde versuchen, mit den Menschen aus der Praxis ins Gespräch zu kommen. Mit Lehrern, Eltern, Verbänden, Gewerkschaften und ganz wichtig den Schülern, denn um die geht’s schließlich.