Knapp 7000 Schüler bei Zukunftstag ins Berufsleben

Potsdam (dpa/bb). Knapp 7000 Schüler und Schülerinnen in Brandenburg haben am Donnerstag ins Berufsleben geschnuppert. Sie hätten für einen Tag die Abläufe in Betrieben, Hochschulen und Ministerien begleitet, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums. Ziel für die Jugendlichen war, herauszufinden, wo sie sich eine berufliche Zukunft vorstellen können.

Auch einige Ministerien und der Landtag öffneten ihre Pforten für die Schüler. Im Parlament Brandenburgs kamen am Donnerstag beispielsweise 45 Schüler zusammen. Sie gestalteten unter anderem eine Fraktionssitzung, um die Beratung eines Gesetzes im Parlament zu üben.

„Mit 13 oder 16 zu wissen, was man mal beruflich machen will, ist unglaublich schwer“, sagte Steffen Freiberg, Staatssekretär für Bildung. Der Zukunftstag sei eine wunderbare Möglichkeit, Berufe direkt auszuprobieren und vielleicht sogar einen Traumberuf zu entdecken. Der Zukunftstag fand dieses Jahr zum 21. Mal in Brandenburg statt.