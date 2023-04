Deutschlandticket startet - Scholz zu Besuch bei der BVG

Berlin. Das in wenigen Tagen startende Deutschlandticket hat den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) Tausende neue Abonnenten beschert, und auch einen Besuch des Bundeskanzlers: Olaf Scholz (SPD) kam am Donnerstagvormittag auf dem Betriebshof an der Indira-Gandhi-Straße vorbei, der zugleich größter Elektrobushof in Deutschland ist. Das sogenannte 49-Euro-Ticket nannte Scholz einen „großen Fortschritt, bei dem wir wahrscheinlich erst in fünf oder zehn Jahren wissen, wie groß er eigentlich ist, weil dann all die Konsequenzen gezogen sind aus dieser neuen Möglichkeit.“

Nach Unternehmensangaben sind bislang 70.000 Menschen dank des Deutschlandtickets neu in ein BVG-Abonnement eingestiegen. Insgesamt hat die BVG bislang 500.000 Buchungen für das 49-Euro-Ticket registriert, darunter sind 110.000 Jobtickets, wobei Kunden, die bislang schon ein Firmenticket genutzt haben, von der BVG automatisch auf das neue Angebot umgestellt werden. Mehr als jedes fünfte Deutschlandticket ist demnach bislang als Handyticket ausgestellt worden, das in den BVG-Apps ausgespielt wird. Erstmals ist ein Abo bei dem Verkehrsunternehmen als digitale Version verfügbar.

Bislang wenige Kündigungen von Inhabern des 29-Euro-Tickets

Positiv wird zudem gesehen, dass die Zahl der Kündigungen von Abonnenten, die zuletzt mit dem noch günstigeren Berliner 29-Euro-Ticket unterwegs waren, laut Unternehmen weiter gering ist. Bis zum offiziellen Start werden noch weitere Ein- und Umsteiger beim Deutschlandticket erwartet, auch eine Kampagne mit neuen Werbemotiven ist noch geplant. „Die Hoffnung, dass es viele motiviert, sich ein Deutschlandticket zu kaufen, wenn wir ein so einfaches, gut verstehbares Angebot haben, hat sich bewahrheitet“, sagte Scholz, der auch selbst einen Elektrobus über den Hof steuerte.

Rolf Erfurt, Betriebsvorstand der BVG, sprach bei dem Deutschlandticket von der „größten Tarifmaßnahme in der deutschen ÖPNV-Geschichte“; dafür sei die BVG startklar. Aufgrund der hohen Anzahl an auszustellenden Tickets werden aber wohl nicht alle Kunden, die statt auf eine digitale Version weiter auf eine Chipkarte setzen, ihr 49-Euro-Ticket rechtzeitig erhalten. Ein Problem ist das aber nicht, die bisherigen Chipkarten können laut Unternehmen weiter genutzt werden, bis eine neue per Post angekommen ist.