Zweiter Wahlgang im Berliner Abgeordnetenhaus beginnt

Im Berliner Abgeordnetenhaus hat der zweite Anlauf zur Wahl des neuen Regierenden Bürgermeisters begonnen. Im ersten Wahlgang hatte der CDU-Politiker Kai Wegner am Donnerstag nicht die notwendige Mehrheit bekommen. Wegner bekam 71 Ja-Stimmen, 86 Abgeordnete stimmten gegen ihn. Im zweiten Wahlgang benötigt er ebenso die absolute Mehrheit der 159 Parlamentarier, also 80 Ja-Stimmen. Wegner will mit dem schwarz-roten Bündnis das seit 2016 regierende Dreierbündnis aus SPD, Grünen und Linken ablösen.