Zeiss feiert „Internationalen Tag der Planetarien“

Berlin (dpa/bb). Im Berliner Zeiss-Großplanetarium wird am 7. Mai zum ersten Mal der „Internationale Tag der Planetarien“ gefeiert. An diesem Tag im Jahr 1925 nahm das weltweit erste Planetarium in München seinen regulären Betrieb auf - 62 Jahre vor dem Planetarium in Berlin, wie die Stiftung Planetarium Berlin am Donnerstag mitteilte. Das Jubiläum zu 100 Jahren Planetarium werde in den Planetarien weltweit von Oktober 2023 bis Mai 2025 begangen.

Am Jubiläumstag am 7. Mai bietet das Planetarium ein Programm für Jung und Alt: Ab 11.00 Uhr würden die Zuschauerinnen und Zuschauer im Planetariumssaal unter anderem mit auf eine Tour durch das Universum und auf eine abenteuerliche Reise zum Mond genommen. Auch eine 3D-Folge der Hörspielreihe „Die drei ???“ werde gezeigt. Ab 19.30 Uhr gebe dann die Europäische Weltraumorganisation ESA einen Einblick in die Mission der Jupiter-Sonde „Juice“.

Das Zeiss-Großplanetarium ist eine von vier Einrichtungen unter dem Dach der Stiftung Planetarium Berlin. Im vergangenen Jahr wurde nach Angaben der Stiftung ein neuer Besucherrekord aufgestellt: Mehr als 288.000 Gäste besuchten das Planetarium in der Prenzlauer Allee, das damit demnach das meistbesuchte Planetarium im deutschsprachigen Raum ist. Die Stiftung betreibt auch das Planetarium am Insulaner sowie die Wilhelm-Foerster- und die Archenhold-Sternenwarte.