Angriff auf Jugendliche in Tram: Urteil erwartet

Im Prozess nach einem mutmaßlich rassistischen Angriff auf eine Jugendliche in Berlin-Prenzlauer Berg soll am Donnerstag (10.30 Uhr) ein Urteil verkündet werden. Angeklagt sind drei Frauen und drei Männer im Alter von 25 bis 55 Jahren. Eine damals 17-jährige Abiturientin war Anfang Februar 2022 nach ihrer Schilderung in einer Straßenbahn rassistisch beschimpft und kurz darauf an einer Haltestelle geschlagen und getreten worden.