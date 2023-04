Justiz Prozess nach tödlichen Messerattacke in Hasenheide

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand.

Knapp ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke auf einen 25-Jährigen aus dem Berliner Milieu arabischstämmiger Clans beginnt am Donnerstag (9.30 Uhr) der Prozess vor dem Landgericht. Hauptangeklagter ist ein 21-Jähriger. Die Anklage wirft ihm Mord vor. Der Mann soll sein Opfer am 30. April 2022 auf der Kirmes „Neuköllner Maientage“ im Park Hasenheide mit mehreren Messerstichen getötet haben. Der Begleiter des mutmaßlichen Angreifers ist ebenfalls angeklagt. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft gefährliche Körperverletzung und Beteiligung an einer Schlägerei vor. Der 20-Jährige soll das Opfer mit der Faust geschlagen haben.