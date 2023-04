Kai Wegner im Porträt: Aus Hakenfelde ins Rote Rathaus

Berlin. Nicht wenige haben ungläubig mit dem Kopf geschüttelt an jenem Tag Ende November 2022. Der Mann mit dem kahlen Schädel und dem leicht angespannten Blick, der in einem Saal voller Menschen kaum auffällt, kündigte beim Landesparteitag der Berliner CDU Großes an: „Ich will Regierender Bürgermeister werden, na was denn sonst.“ Kühne Worte. Denn die CDU lag in den Umfragen mit 20 Prozent hinter den Grünen und gleichauf mit der SPD. Koalitionspartner waren nicht in Sicht.

Fünf Monate später ist Kai Wegner so gut wie am Ziel. Am Donnerstag soll der 50-Jährige von CDU und SPD im Abgeordnetenhaus zum Regierenden Bürgermeister gewählt werden. Er wäre der erste Christdemokrat in diesem Amt, seit SPD, Linke und Grüne vor 22 Jahren Eberhard Diepgen nach dem Bankenskandal abwählten. Für die über Jahrzehnte von der SPD dominierte Hauptstadt bedeutet das eine epochale politische Wende, die der lange nicht richtig ernst genommene Wegner über Jahre aktiv vorbereitet hatte.

Wegner einte und modernisierte die notorisch intrigante Berliner CDU

Er einte seine notorisch intrigante Partei, modernisierte seine politischen Überzeugungen und schwang sich zum Fürsprecher der ganz normal denkenden Mehrheit der Menschen auf, die den rot-rot-grünen Senat satt hatten. „Ich will dafür sorgen, dass die Berlinerinnen und Berliner wieder Vertrauen in ihre Regierung und ihre Parteien haben“, sagt Wegner. Inzwischen bitten ihn die Leute in Kreuzberger Lokalen sogar um ein Selfie.

Kai Wegner sei „unerschütterlich optimistisch“, lobt sein Generalsekretär und designierter Finanzsenator Stefan Evers den Spandauer. „Ich habe immer gute Laune“, sagt Wegner selbst über sich. Ohne dieses Grundgefühl wäre er wohl kaum 2021 von seinem sicheren Bundestagsmandat in die Schlangengrube der Berliner Landespolitik gewechselt mit dem Ziel Rotes Rathaus. Beim ersten Versuch klappte es nicht mit der Eroberung des Roten Rathauses. Die SPD rettete sich mit Franziska Giffey an der Spitze knapp auf Platz eins und schmiedete eine rot-grün-rote Koalition.

Gleich nach dem fulminanten Wahlsieg schaltete Wegner auf Demut und Versöhnung

Als aber das Landesverfassungsgericht die Wahlen wegen der vielen Pannen annullierte und die Wiederholung anordnete, ergriff Wegner seine Chance. Mit 28 Prozent deklassierte der Herausforderer Giffeys SPD und die lange favorisierten Grünen um fast zehn Prozentpunkte. Gleich in der Wahlnacht wechselte er die Tonart. Von den schrillen Angriffen gegen Rot-Grün-Rot schaltete er um auf Demut und Versöhnung.

Dem Christdemokraten war gelungen, was auch Giffey versucht hatte: Nämlich mit einer Kampagne gegen eine Anti-Auto-Politik, die Auswüchse von Mitte-Wokeness und einer Betonung der vernünftigen, ideologiefreien Politik die normalen Berliner in den Außenbezirken zu gewinnen. In den Wohnsiedlungen, Plattenbauten und Reihenhausvierteln kennt Wegner sich aus. Hier holte die CDU die Wahlkreise. Die Innenstadt blieb grün. Er kann mit Leuten, berlinert mit ihnen, isst Currywurst. „Der Wahlkampf hat richtig Spaß gemacht, obwohl es kalt war“, sagt Wegner.

Wegner stammt aus einer Kleine-Leute-Siedlung und hat kein Abitur

Er stammt aus Hakenfelde, einer Kleine-Leute-Neubausiedlung im Norden Spandaus. Sein Vater war Bauarbeiter, seine Mutter Verkäuferin. Er machte kein Abitur, lernte nach dem Wehrdienst Versicherungskaufmann und arbeitete sich bis in die Geschäftsführung eines mittelständischen Bauunternehmens hoch.

Schon früh zeigte er sich als „political animal“. Er begann in der Schüler Union, führte lange Berlins Junge Union (JU) an, saß schon in den 1990er-Jahren im Spandauer Bezirksverordnetenversammlung, dann ab 1999 im Abgeordnetenhaus, später 16 Jahre im Bundestag. Wegners politischen Wurzeln reichen zurück in jene Tage, als die CDU mit Eberhard Diepgen noch dominierende Kraft in der Stadt war. Seinerzeit verteidigte Wegner als JU-Landeschef den Fraktionsvorsitzenden Klaus-Rüdiger Landowsky immer noch gegen Kritik, als in dessen Vorstandsbüro einer landeseigenen Bank ein Koffer mit 40.000 Mark Schmiergeld gefunden worden waren. Selbst für ältere Beobachter der Berliner Landespolitik war Wegner gefühlt schon immer da. Für die erste Reihe schien er aber nicht zu taugen.

Intellektuelle blicken gerne auf den neuen Senatschef herab, er sei langweilig und uncool

Nun muss er beweisen, dass er es kann. Noch heute spricht er ehrfürchtig von den „großen Fußstapfen“, die der letzte CDU-Bürgermeister hinterlassen habe. Mit Diepgen hat er gemeinsam, dass viele Intellektuelle auf ihn herabblicken. So wie früher über den „blassen Eberhard“ wird heute über den angeblich „einsamen Kai“ gelästert. Langweilig sei er und irgendwie uncool. Wenn Wegner solche Kritik ärgert, lässt er es sich nicht anmerken. Er kann einstecken.

„Wegner war früher sehr konservativ“, sagt einer, der ihn seit Spandauer Tagen kennt. Aber er ist politisch in die Mitte gerückt, wo die Mehrheiten liegen, zumal in Berlin. Wegner führt das auf den Einfluss seiner Lebensgefährtin zurück. Aber auch auf die Fragen, die ihm ein studentischer Mitarbeiter in seinem Bundestagsbüro Ende der 2000-er Jahre stellte. „Wäre es nicht gut, auch mal zu einem Moscheeverein zu gehen, um dort Kontakte zu knüpfen“, gab der junge Mann zu bedenken. Oder: „Gibt es nicht auch in Spandau Radfahrer, für die man etwas tun müsste“. Solche Sachen. „Da habe ich meine Scheuklappen abgelegt und gesehen, dass Vielfalt die große Stärke ist von Berlin“, sagt der designierte Senatschef heute.

Die designierten Mitglieder der CDU im neuen Senat, Joe Chialo (l-r), Manja Schreiner, Kai Wegner, Felor Badenberg, Katharina Günther-Wünsch und Stefan Evers.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Früher war Wegner sehr konservativ, bis er die Scheuklappen ablegte

Er mag es nicht, in Schubladen gesteckt zu werden. Wenn es um gute Löhne oder Hilfe für Arme geht, sei er einer der Sozialsten in seiner Partei. Wenn es um gesellschaftliche Vielfalt gehe, gehöre er zu den Liberalsten. In Fragen der Innere Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit zählt er sich aber zu den Konsequentesten in der Union. Wegen dieser Wandlung hat ihn der Vorwurf linker Sozialdemokraten getroffen, er sei ein Rassist und habe die Realitäten der Einwanderungsgesellschaft nicht verinnerlicht, weil er nach den Silvesterkrawallen nach den Vornamen mutmaßlich migrantischer Täter fragte.

Explizit steuerte er mit der Auswahl seines Senatsteams dem Eindruck entgegen, ein konservativer, alter weißer Mann zu sein. Er holte mit Joe Chialo als Kultursenator den ersten Schwarzen in den Senat, mit Verfassungsschutz-Vizechefin Felor Badenberg eine gebürtige Iranerin, dazu zwei Frauen mit Ost-Biografie und den homosexuellen Generalsekretär Evers. Dass Badenberg im Verfassungsschutz das Verfahren gegen die AfD führte, ist ein Beleg dafür, dass es Wegner ernst ist mit der Abgrenzung nach rechts außen.

Als Netzwerker ist der Spandauer ein großer Meister, er trifft gerne Menschen

Klassisch konservativ lebt Wegner auch privat nicht. Zwar wohnt der Vater dreier Kinder im bürgerlichen Spandauer Havel-Vorort Kladow, aber eben nach seiner Scheidung ohne Trauschein mit seiner Lebensgefährtin, die er im Büro kennenlernte. Eine Hochzeit ist derzeit nicht geplant.

Seinen Erfolg verdankt Wegner seiner unermüdlichen Beharrlichkeit, seinen Fähigkeiten als Netzwerker und der Freude, nett mit Menschen zu reden. Wahrscheinlich hat er jede Kleingartenkolonie, jeden Sportverein und fast jede Polizeiwache besucht, dazu viele Moscheen und Synagogen, Unternehmen und Gewerkschaften. Oft stieß er zunächst auf Skepsis. Nach dem Gespräch ging er in den Augen seiner Gastgeber als „guter Typ“.

Sein Weg ins Rathaus begann, als er 2019 Monika Grütters den Landesvorsitz abnahm

Sein Weg ins Rote Rathaus begann, als er 2019 die in großbürgerlichen Kreisen hoch angesehene Kulturstaatsministerin Monika Grütters robust als Landesvorsitzende verdrängte. Seine Vorgänger waren stets gebeten worden, den Vorsitz zu übernehmen. Einige wurden auf den zeitweise unbeliebten Posten geschoben. Er selbst wollte das Amt wirklich und zeigte das auch. Die Basis dankte es ihm. Er versöhnte sich danach mit den Grütters-Anhängern, sammelte die Partei hinter sich. Inzwischen ist Wegners Position so stark, dass er Senatoren- und Staatssekretärs-Posten ohne Rücksicht auf parteiinternen Proporz vergeben kann.

Die große Rede oder der glamouröse Auftritt sind nicht Wegners Stärke. Er sieht bisweilen angestrengt aus in solchen Situationen, verfällt in eine floskelhafte Sprache wie „Leistung muss sich wieder lohnen“. In kleineren Runden kann Wegner jedoch Charme entfalten. So gelang es ihm in den Sondierungsgesprächen, Sozialdemokraten und Grüne ein derartig gutes Gefühl zu vermitteln, dass er sich schließlich den Koalitionspartner aussuchen konnte. Schwarz-Grün ist für Wegner eine Option. Das Verhältnis zu den Grünen, sagt nicht nur er selbst, sei besser als je zuvor.

Inhaltlich ist Wegner sehr flexibel, tiefgreifende Konzepte sind nicht seine Sache

Negativ wie positiv wird Wegner seine inhaltliche Flexibilität angerechnet. Auch langjährigen Begleitern fällt kein einziges Thema ein, das mit dem Namen Kai Wegner verbunden ist. Das Formulieren tiefgreifender inhaltlicher Konzepte ist Wegners Sache nicht. Aber er beobachtet, spürt in seine Stadt hinein und hat so erkannt, dass ein altbackener Konservatismus in Berlin keine Chance hätte.

Deshalb spricht er nun über den Klimaschutz, den CDU und SPD mit einem Milliarden-Sondermögen voranbringen wollen. Einen Roll-Back der Fahrrad-Politik von Rot-Grün-Rot soll es nicht geben, aber eben auch keinen ideologischen Vorrang der Radpolitik. „Ja, es soll noch weiter Autoverkehr geben - und Parkplätze“, rief er diese Woche beim Parteitag der CDU in den Saal. Unter seiner Regierung wird die Hauptstadt den ersten Queer-Beauftragten einsetzen und hat sich vorgenommen, anti-muslimischen Rassismus aktiv zu bekämpfen.

Dass manche in der Bundes-CDU ihn noch 2022 austauschen wollten, sieht er gelassen

Für die Bundes-CDU hat Wegner die Chance zu zeigen, dass die Partei auch Großstadt kann. Dass er sich mit Parteichef Friedrich Merz nicht gut versteht und ihn mit dessen aus dem Berliner Osten stammenden Generalsekretär Mario Czaja eine gepflegte Abneigung verbindet, wird in Berlins CDU nicht als Problem gesehen. Erstmal, heißt es, muss Wegner die „Vernunftehe“ mit den wankelmütigen Sozialdemokraten durch die nächsten dreieinhalb Jahre führen.

Dass manche aus der Bundes-CDU noch im vergangenen Jahr damit liebäugelten, das Berliner Eigengewächs durch den Star-Import Jens Spahn zu ersetzen, kann Wegner gelassen abhaken. In Berlin muss er schnell die Verwaltung auf Vordermann bringen. Daran will er sich messen lassen. „Wenn die Menschen sehen, dass die Stadt jeden Tag ein bisschen besser funktioniert, werden sie der CDU auch weiterhin Vertrauen schenken“, beschreibt Wegner das Ziel seiner Amtszeit. Eine große Vision für die Metropole ist das zwar nicht. Aber der Spandauer hat eben verstanden, dass viele Berlinerinnen und Berliner keine Lust mehr darauf haben, dass sich ihre Stadt jeden Tag neu erfindet.