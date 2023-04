Mitte macht ernst mit Mehrweg

Ob Café oder Imbiss im Supermarkt: Wer in Berlin-Mitte Essen und Getränke nur in Einwegverpackungen anbietet, muss von Mai an Bußgeld zahlen.

Berlin. Mitte macht ernst: Gastronomische Betriebe, die Essen weiterhin nur in Einwegverpackungen ausgeben, sollen von Mai an eine Anzeige bekommen. Bezirksstadträtin Almut Neumann (Grüne), zuständig für Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen, reagierte damit auf das Ergebnis einer Kontrolle in 17 Betrieben im Bezirk Berlin-Mitte.

Es wurden in Mitte zwar spezielle Workshops angeboten, so beispielsweise für Betriebe im Umfeld der Arminius-Markthalle in Moabit, doch die hatte von den kontrollierten Betrieben offenbar keiner wahrgenommen: Sie fielen ausnahmslos durch. Darunter waren Supermärkte, Cafés, Bistros, Systemgastronomie und Restaurants im Bezirk Mitte.

Neumann war etwas ungehalten, schließlich war eine Anlaufphase von mehreren Monaten zur Umgewöhnung bewilligt worden. „Insbesondere von den großen Lebensmittelketten und von der Systemgastronomie hätte ich mittlerweile eine bessere Umsetzung der Mehrwegangebotspflicht erwartet.“ Sie hoffe, dass „die Betriebe durch die Aufklärung des Ordnungsamtes vor Ort ihren Verpflichtungen nun besser nachkommen“.

Das Bußgeld kann bis zu 10.000 Euro betragen

Noch wurden keine Anzeigen geschrieben, aber Hinweise an die Betreibenden gegeben. Und es wurden Nachkontrollen angekündigt. Von Mai an werde der Außendienst dazu übergehen, „grundsätzlich Anzeigen bei Verstößen gegen die Mehrwegsangebotspflicht zu schreiben“. Die Höhe eines Bußgeldes könne bis zu 10.000 Euro betragen. Das hänge von der Anzahl und der Häufigkeit der Verstöße ab, sagte Juristin Neumann.

Das Ordnungsamt Reinickendorf hatte Mitte März bereits bundesweit die ersten Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet gegen säumige Gastronome. Die Mehrwegangebotspflicht gilt seit dem 1. Januar. Restaurants, Bistros und Cafés, die Essen und Getränke zum Mitnehmen verkaufen, müssen ihre Produkte seitdem auch in Mehrwegverpackungen anbieten.

Mehrweg soll Verpackungsmüll reduzieren

Damit sollen Einwegverpackungen aus Kunststoff ersetzt werden. Dasselbe Produkt in der Mehrwegverpackung darf aber nicht teurer sein als in der Einwegverpackung, es darf jedoch mit Pfand belegt werden. Ausgenommen von der Pflicht sind kleinere Geschäfte wie Imbisse und Kioske mit weniger als sechs Beschäftigten und einer Verkaufsfläche von höchstens 80 Quadratmetern.

Mehr aus Berlin-Mitte lesen Sie hier.