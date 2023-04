AfD schlägt eigenen Kandidaten für Verfassungsgericht vor

Bei der Suche nach einem neuen Verfassungsrichter in Brandenburg gibt es mittlerweile drei Kandidaten. Die AfD-Landtagsfraktion hat einen eigenen Bewerber angekündigt. „Wir werden Herrn Dr. Roland Hartwig als Verfassungsrichter vorschlagen“, sagte Fraktionschef Hans-Christoph Berndt am Mittwoch auf Anfrage. Hartwig sei „ein qualifizierter Bewerber“, der auch in Brandenburg wohne. Berndt ließ offen, ob seine Fraktion bei einem Scheitern des eigenen Vorschlags für einen der beiden anderen vorliegenden Kandidaten stimmen wird. Der 68 Jahre alte Rechtsanwalt Hartwig aus Teltow ist AfD-Mitglied und war bis 2021 Bundestagsabgeordneter.